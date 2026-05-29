Суд во Кенија привремено го суспендираше воспоставувањето на карантински центар за ебола за Американците, задавајќи удар на плановите на администрацијата на Трамп објектот да биде оперативен, пренесува Њујорк Тајмс.

Судската наредба, чија официјална верзија ја виде „Њујорк тајмс“, е датирана од четврток и дојде откако група на граѓанското општество поднесе петиција со која се оспорува уставноста на карантинскиот објект.

Не беше јасно колку долго ќе трае суспензијата, но се очекува дополнително сослушување за случајот во вторник.

Групата на граѓанското општество, Институтот Катиба, соопшти дека сака да ја принуди кениската влада – која не го потврди постоењето на договор за прифаќање на американски граѓани – да открие детали за каков било таков договор.

Американските претставници изјавија во четврток дека карантинската единица со 50 кревети ќе ги смести американските граѓани изложени на вирусот ебола. Објектот ќе биде поставен во воена воздухопловна база во Лаикипија, област околу 100 милји северно од Најроби, главниот град на Кенија, и се очекува да биде оперативен до петок, рекоа претставниците.

Во телефонско интервју, Нора Мбагати, извршна директорка на Институтот Катиба, изјави: „Никој не вели дека сме против меѓународната соработка и поддршка кога станува збор за справување со таа криза. Но, постојат процедури и процеси во Уставот и тие се таму со причина.“

Томи Пигот, портпарол на Стејт департментот, во четврток изјави дека Соединетите Американски Држави ќе издвојат 13,5 милиони долари за напорите за подготовка за ебола во Кенија. Оваа изјава дојде по телефонскиот разговор меѓу претседателот Вилијам Руто од Кенија и државниот секретар Марко Рубио, но не го спомена карантинскиот центар.

На социјалните медиуми, г-дин Руто во четврток изјави дека разговарал и за мерките за ебола со странски претставници, вклучително и претставници од Соединетите Американски Држави, и дека се согласиле „за важноста на соработката и избегнувањето на изолационизмот“. Но, тој не го спомена карантинскиот центар за ебола за Американците.

Можноста за таква единица во Кенија доведе до критики кон владата. Кенија никогаш не регистрирала случај на ебола, а главниот синдикат на лекари изрази загриженост дека здравствените установи во земјата ќе бидат лошо опремени за справување со епидемија.

Во едно интервју, Давџи Ателах, генерален секретар на синдикатот на лекари, го критикуваше планот објектот да биде наменет за американски граѓани. „Овој карантински центар е фокусиран на Америка“, рече тој. „Нема планови за Кенијците кои ќе се заразат со ебола“.