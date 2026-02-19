Четири градилишта на територија на Општина Центар се санкционирани поради незаконско зафаќање јавни површини со градежен шут и материјал што го загрозувал движењето на пешаците и сообраќајот, соопштија од локалната самоуправа.

Општинските инспектори, во рамки на редовните контроли, изготвиле записници и издале прекршочни налози за градилишта на улиците „Златко Шнајдер“, „9 Мај“, „Дебарца“ и „Васил Стефановски“. За утврдените прекршоци изречени се парични казни во износ од 1.300 до 1.800 евра.

Градоначалникот Горан Герасимовски изјави дека општината редовно ја следи состојбата на активните градилишта и најави продолжување на засилените инспекциски надзори.