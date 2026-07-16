Квалитетот на воздухот во Торонто се рангираше како најлош меѓу поголемите градови во светот, откако чадот од шумските пожари од северозападен Онтарио го зацрни небото и се прошири во североисточниот дел на САД, предизвикувајќи здравствени предупредувања и повици до жителите да ги ограничат активностите на отворено. Шумските пожари беснеат низ ретко населените области стотици милји од Торонто и испраќаат чад низ широка област, иако тие не се директно закана за градовите.

Одделот за животна средина на Канада објави индекс на здравје за квалитет на воздух од 10+, класифициран како многу висок ризик за Торонто, додека прогнозите сугерираа дека опасните услови би можеле да продолжат до четврток навечер.

Градот Њујорк почна да ги чувствува ефектите неколку дена пред соседниот Њу Џерси да биде домаќин на финалето на Светското првенство во недела. Локалните власти издадоа предупредување бидејќи квалитетот на воздухот достигна нездраво ниво и ги повикаа жителите да ги намалат напорните активности на отворено и да земат дополнителни паузи ако се надвор во среда и четврток.

Националната метеоролошка служба соопшти дека чадот би можел да се задржи до крајот на неделата.

„Веројатно сè уште не сме го виделе најлошото за Њујорк. Веројатно сè уште не сме го виделе најлошото ниту за Големите Езера и северниот дел на државата и Нова Англија“, рече Ден Вестервелт, вонреден професор за истражување во Ламонт на Универзитетот Колумбија.

Ај Кју Ер, швајцарска компанија за технологија за квалитет на воздух, го рангираше Торонто како земја со најлош квалитет на воздух низ целиот свет, надминувајќи ги Киншаса и Делхи. Њујорк се рангираше на 5-то место.

Пожарите заробија две мали групи деца од Минесота кои беа во канадската дивина на кампување организирано од YMCA, светско христијанско младинско здружение, објави во среда „Минесота Стар Трибјун“, цитирајќи официјален претставник на YMCA. Една од групите беше евакуирана со хеликоптер во координација со канадската војска, објави весникот.

„Двете групи се спасени и се на пат кон дома на безбедно место“, рече гувернерот на Минесота, Тим Валц, на X.

Чадот од шумски пожари од северна Канада е честа летна појава низ широки делови од Соединетите Американски Држави во последниве години.

Видео кое се прошири на социјалните мрежи покажа воз на Канадскиот национален воз опкружен со пожар во близина на Армстронг, Онтарио. Вработените во Канадскиот национален воз во областа и жителите на Армстронг беа евакуирани во понеделник вечерта, соопшти операторот на железницата. Како мерка на претпазливост, железничките операции беа прекинати во близина на Армстронг, повеќе од 500 километри северно од Торонто.

Градот Торонто го откажа Фестивалот на навивачи на ФИФА и забавата за гледање на Светското првенство Англија-Аргентина на плоштадот Натан Филипс поради лошиот квалитет на воздухот.

Во областа на Њујорк, се очекува повеќе од 80.000 луѓе да присуствуваат на финалето на Светското првенство на стадион на отворено во Њу Џерси во недела. Уште 50.000 планираат да го гледаат натпреварот од Централ Парк на Менхетен, каде што небото изгледаше магловито.

Гувернерката на Њујорк, Кети Хочул, изјави на социјалните мрежи дека чадот и маглата од канадските шумски пожари создаваат нездрави услови на воздухот низ целата држава и ги охрабри луѓето, особено оние со здравствени проблеми, да бидат внимателни.

Владата на Канада соопшти дека сезоната на шумски пожари започнала побавно во 2026 година отколку во 2023 или 2025 година – двете најлоши сезони за шумски пожари – но предупреди дека пожарите се веројатни, поради потоплите од вообичаените температури низ целата земја.

Според владата, во средата во земјата гореа околу 835 активни пожари, а 112 се сметаа за надвор од контрола. Досега, изгореа 1,9 милиони хектари. Повеќето од пожарите беа во централните провинции Манитоба, Саскачеван и Онтарио.

Грег Еванс, професор по хемиско инженерство и применета хемија на Универзитетот во Торонто, рече дека Торонто е истовремено погоден од силна топлина и чад од шумски пожари.

„Очекувам дека ова ќе се случува почесто во наредните децении, па градовите и жителите треба да се подготват за ова во иднина“, рече тој.