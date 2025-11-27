Најмалку 44 лица загинаа во голем пожар што зафати станбен блок во областа Таи По во Хонгконг – а повеќе од 270 сè уште не се пронајдени. Властите утрово изјавија дека пожарот е под контрола во четири од седумте погодени згради – велејќи дека се надеваат дека ќе ги изгаснат преостанатите пожари до вечерта. Според информации од властите, речиси 40% од 4.600 луѓе што живееле во станбениот комплекс Ванг Фук Корт се на возраст од најмалку 65 години или постари.

Како што пожарите се смируваат, сега се зголемуваат прашањата за тоа како првично започнал пожарот и кој треба да биде одговорен. Три раководители на градежни компании се уапсени под сомнение за убиство од небрежност поврзано со запаливи материјали, вклучувајќи мрежа и пластични плочи, што можеби овозможило пожарот брзо да се прошири.

Експерт за противпожарна безбедност верува дека големата количина бамбусови скелиња што ги поврзуваат станбените блокови го разгорела пожарот од синоќа.

Пожарот можел брзо да се прошири, предизвикувајќи голем број смртни случаи и повреди, изјави професорот Џијанг Лиминг од Политехничкиот универзитет во Хонг Конг.

Бамбусовите скелиња се иконска глетка низ Хонг Конг и се користат широко во градежништвото.

Порано оваа година, властите објавија планови за постепено заменување на бамбусот во корист на поцврст, отпорен на оган челик. Тие наведоа дека бамбусот е запалив и склон кон негово влошување со текот на времето.

Проф. Џијанг, исто така, забележа дека блоковите во Ванг Фук Корт се релативно стари – тие се изградени во 1980-тите – па стаклените прозорци не се толку отпорни на оган.

„Модерните згради имаат двојни стаклени прозорци, но за овој можеби користеле само едно стакло што го прави многу лесно да се скршат од пламенот, а пламенот потоа може да пробие низ фасадата“, изјави тој за Би-Би-Си Њуз.

Пожарот претходно беше класифициран како пожар од петто ниво, најсериозното ниво во Хонг Конг.

Полицијата уапси осомничени под сомнение за убиство од небрежност, тројца мажи, на возраст меѓу 52 и 68 години, се од градежна фирма – двајца се директори, а еден е инженерски консултант. Полицијата соопшти дека пронашла мрежа и заштитен материјал на надворешната страна од зградите кои не изгледаат како противпожарни, како и стиропор на прозорците на зградата.

Портпаролот на полицијата изјави: „Имаме причина да веруваме дека оние кои се задолжени во компанијата биле крајно небрежни, што довело до оваа несреќа и предизвикало пожарот да се шири неконтролирано, што резултирало со големи жртви.“

Причината за пожарот сè уште е непозната.