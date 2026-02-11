Канадскиот премиер Марк Карни изјави дека е „скршен“ по смртоносната пукотница во училиштето во Тамблер Риџ, Британска Колумбија, нарекувајќи ги смртните случаи и повредите „ужасни акти на насилство“.

Локалната полиција соопшти дека најмалку девет лица загинале, а уште 25 се повредени во пукотницата.

„Скршен сум од денешните ужасни пукања во Тамблер Риџ, Британска Колумбија. Моите молитви и најдлабоко сочувство се со семејствата и пријателите кои ги загубија своите најблиски во овие ужасни акти на насилство“, рече Карни во објава на Икс.

„Се придружувам на Канаѓаните во тагувањето со оние чии животи денес се неповратно променети, и во знак на благодарност за храброста и несебичноста на првите реагирачи кои ги ризикуваа своите животи за да ги заштитат своите сограѓани.

„Нашата способност да се обединиме во криза е најдоброто од нашата земја – нашата емпатија, нашето единство и нашето сочувство едни за други.“ Карни рече дека бил во контакт со државните и федералните службеници, кои го координираат одговорот.

„Нашите службеници се во близок контакт со своите колеги за да се осигурат дека заедницата е целосно поддржана најдобро што можеме“, рече тој.

„Владата на Канада е со сите жители на Британска Колумбија додека се соочуваат со оваа ужасна трагедија.“