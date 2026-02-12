Осомничена за пукање во училиште во западна Канада е 18-годишна девојка со проблеми со менталното здравје, која ги убила и мајка си и полубратот пред да го нападне нејзиното поранешно училиште, соопшти полицијата, но истражителите не понудија мотив за еден од најлошите масовни колежи во канадската историја.

Убиецот, кого полицијата го идентификуваше како Џеси Ван Рутселар, се самоуби по пукањето во вторникот во Тамблер Риџ, оддалечена заедница со 2.400 луѓе во пацифичката покраина Британска Колумбија. Полицијата го ревидираше бројот на жртви на девет, вклучувајќи ја и Ван Рутселар, од првично пријавените 10.

Во повеќе од една пригода, Ван Рутселар била уапсена според покраинскиот Закон за ментално здравје за проценка, изјави заменик-комесарот Двејн Мекдоналд, командант на Кралската канадска коњичка полиција во Британска Колумбија.

„Полицијата го посетила тој дом во повеќе наврати во текот на изминатите неколку години, справувајќи се со загриженост за менталното здравје на нашиот осомничен“, рече Мекдоналд.

За разлика од Соединетите Американски Држави, пукањата во училиштата се речиси нечуени во Канада, а федералните политичари на почетокот се бореа да ја одржат својата смиреност.

„Ќе го надминеме ова. Ќе научиме од ова“, им рече видливо вознемирениот премиер Марк Карни на новинарите. Тој го одложи патувањето во Европа и нареди знамињата на сите владини згради да бидат спуштени на половина копје во следните седум дена.

Неколку часа подоцна, пратениците во Долниот дом одржаа момент на молчење и го слушаа тажниот Карни како вели дека убиствата ја оставиле земјата во шок и жалост.

„Тамблер Риџ го претставува најдоброто од Канада“, рече Карни.

Градоначалникот на Тамблер Риџ, Дарил Краковка, им рече на новинарите доцна во средата дека тесно поврзаната заедница е едно големо семејство.

Мекдоналд рече дека Ван Рутселар, која е родена како машко, но пред шест години почнала да се идентификува како жена, прво ги убила својата мајка (39) и 11-годишниот полубрат во семејниот дом.

Потоа отишла во училиштето, каде што застрелала 39-годишна наставничка, како и три 12-годишни ученички и двајца машки ученици, една на 12 години и една на 13 години. Полицијата пронашла долг пиштол и модифициран пиштол.

Десетици се повредени, а две тешко ранети жртви остануваат во болница. Една од жртвите, 12-годишно девојче по име Маја, се борела за живот откако се здобила со прострелни рани во главата и вратот, изјави нејзината мајка, Сиа Едмондс, во објава на Фејсбук.

Полициските службеници кои пристигнале на местото на настанот две минути по првичниот повик наишле на активна стрелба, вклучително и куршуми испукани во нивна насока, според властите, пред да ја откријат Ван Рутселар мртва од очигледна самонанесена рана.

Таа некогаш одела во училиштето, но го напуштила пред четири години, соопшти полицијата.