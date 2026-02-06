Канада треба да ја отвори својата прва дипломатска канцеларија во Гренланд, во знак на солидарност по заканите на американскиот претседател Доналд Трамп дека ќе ја преземе контролата врз територијата. Делегација од високи канадски функционери, вклучувајќи ја и генералната гувернерка Мери Сајмон и министерката за надворешни работи Анита Ананд, денеска патуваат во Нук за официјално да го отворат конзулатот на Канада, во придружба на брод на канадската крајбрежна стража.

Пред патувањето, Сајмон во говорот рече дека Канада цврсто ги поддржува луѓето од Гренланд кои ќе ја одредат својата иднина. Нивната посета доаѓа во време на слично патување на француските функционери, кои треба да отворат свој конзулат на територијата истиот ден.

Канадските и француските мисии се историско проширување на странскиот ангажман во Гренланд. До оваа недела, само Исланд и САД имаа формални дипломатски конзулати во Нук. Тоа е исто така сигнал за континуираната поддршка што ја нудат сојузниците на НАТО на Гренланд, откако Трамп постојано изјавуваше дека САД треба да го поседуваат од причини за национална безбедност.

Претседателот оттогаш ги повлече своите коментари, велејќи дека сега истражува потенцијален договор по разговорите со Данска, европските сојузници и Канада.

Гренланд веќе некое време е на радарот на Канада. Конзулатот првпат беше најавен на почетокот на 2024 година, кога Отава ја преиспита својата арктичка надворешна политика. Отворањето беше закажано за крајот на 2025 година, но тоа беше одложено поради лошите временски услови. Сега, конзулатот има уште поголема тежина, рече Мајкл Мајерс, професор на Универзитетот во Британска Колумбија, кој е автор на неколку книги за Арктикот.

„Изненаден сум што тоа не се случи порано, со оглед на важните врски меѓу Гренланд и Арктичка Канада“, додаде тој.

Тој истакна дека Икалуит, главниот град на северната територија на Канада, Нунавут, е само на еден час лет од Нук. Инуитите во Канада, исто така, делат силна врска со гренландските Инуити – врска нагласена од сопствените инутски корени на генералниот гувернер Сајмон.

„Нејзината посета е потврда на највисоко ниво на културните и етничките врски меѓу Арктичка Канада и Гренланд“, рече Мајерс.

Сајмон, која пораснала во Нунавик во северен Квебек, е првиот канадски генерален гувернер што го посетил Гренланд од 1982 година. Но, нејзиното запознавање со арктичката територија започнало пред неколку децении, рече таа, кога како дете слушала песни од Гренландските Инуити преку краткобрановото радио на нејзината баба.

„Таа велеше: „Ова се наши роднини кои живеат во далечни земји. Сите сме еден народ“, се присети Сајмон на годишната конференција „Арктички граници“ оваа недела во Норвешка, кратко пред нејзиното патување во Нук.

Натан Обед, претседател на Инуит Тапириит Канатами, која ги претставува канадските Инуити, изјави за Би-Би-Си дека конзулатот е резултат на долгогодишно застапување од неговата заедница за создавање поблиски врски. Обед рече дека околу 50 канадски Инуити ќе пристигнат со чартер авион од Монтреал до Нук за да присуствуваат на церемонијата.

Инуитите во Канада, рече тој, ги чувствуваат американските закани против Гренланд интимно поради нивната заедничка историја на колонизација, како и поради сопствените коментари на Трамп за Канада.

„Загрижени сме дека Соединетите Американски Држави може да се вратат на своите посериозни предлози околу анексијата на Канада и Канада како 51-ва држава, и се грижиме дека инуитите Нунангат, нашата татковина, се една од клучните причини САД да го земат предвид тоа чувство“, рече Обед.