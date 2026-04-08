Во часовите пред објавувањето на двонеделното примирје меѓу Иран и САД, имаше некои мали знаци на надеж од Пакистан. Зборувајќи анонимно, извор од Пакистан изјави за Би-Би-Си дека разговорите продолжиле „со темпо“, при што Пакистан дејствувал како посредник меѓу Иран и САД. Оние што ги воделе преговорите од страна на Пакистан се состоеле од многу мал круг и дека расположението било мрачно и сериозно, но сепак се надевале дека прекин на непријателствата ќе биде резултатот. Изворот рече дека тие не се дел од тој мал круг.

Пакистан дејствувал како посредник меѓу Иран и САД во последните неколку недели, пренесувајќи пораки меѓу двајцата. Има историски однос со Иран, заедничка граница и редовно се повикува на својот братски однос со земјата.

Што се однесува до односот со САД, претседателот Трамп го нарече шефот на вооружените сили на Пакистан, фелдмаршалот Асим Мунир, свој омилен фелдмаршал и рече дека го познава Иран подобро од повеќето.

Договорот бил далеку од сигурен. Зборувајќи во парламентот во вторник вечерта, пакистанскиот министер за надворешни работи, Ишак Дар, рече: „До вчера бевме многу оптимисти дека работите се движат во позитивна насока“, пред Израел да започне напад врз Иран во понеделник, а Иран да ја нападне Саудиска Арабија.

Пакистан, рече тој, „сè уште се обидува да ги управува работите колку што е можно повеќе“.

Фелдмаршалот Мунир беше уште поочигледно критичен. Зборувајќи со воените претставници во вторник, тој рече дека нападот врз Саудиска Арабија „ги расипува искрените напори за решавање на конфликтот преку мирни средства“.

Ова беше еден од најсилните зборови што ги користеше Пакистан кон Иран откако започна конфликтот.

Некои аналитичари сугерираа дека ова би можело да го зголеми притисокот врз Иран. Пакистан има одбранбен пакт со Саудиска Арабија, кој во моментов не е активиран, и покрај повторените напади врз Саудиска Арабија.

По полноќ во Пакистан, премиерот на земјата објави на X дека „дипломатските напори напредуваат стабилно, силно и моќно со потенцијал да доведат до суштински резултати во блиска иднина“ и побара од претседателот Трамп да го продолжи рокот за две недели и од Иран да го отвори Ормускиот теснец за истиот период.

Амбасадорот на Иран во Пакистан, Реза Амири Могадам, објави на X околу 3 часот по локално време (полноќ по британско време) дека имало „чекор напред од критичната, чувствителна фаза“.

Непосредно пред 5 часот, премиерот на Пакистан објави дека е договорено прекин на огнот и ги покани двете страни да се сретнат во Исламабад во петок, 10 април, за понатамошни преговори за конечен договор.

„Сè уште сме многу претпазливи“, изјави пакистанскиот извор за Би-Би-Си, велејќи дека ситуацијата е „континуиранo кршливa“. Сè уште нема доверба меѓу двете страни, со силно утврдени позиции.

Иако Пакистан можеби ќе ги угости двете страни на маса, прашањето е за што можат да се согласат.