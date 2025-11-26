Бидејќи не даде најпрецизно објаснување зошто Владата на Србија му остави токму 50 дена на мнозинскиот сопственик на НИС да го продаде својот пакет акции, претседателот на Србија остави неколку опции, првата би подразбирала дека НИС и државата имаат резерви на нафта и деривати за толку денови, за пазарот да може непречено да функционира, пренесува „Н1“.

„Дури и ако одговорот на американскиот OFAC на барањето за продолжување на лиценцата биде негативен. А Рафинеријата во Панчево, која е во тивок режим поради тоа, веќе оваа недела да запре. Втората, пак, би можела да се однесува на рокот кој мнозинскиот сопственик на НИС го добил од OFAC за да го продаде својот удел, а тоа е, да потсетиме, 13 февруари 2026 година. Третата, која можеби е најмалку веројатна, би значела дека Србија планира да го преземе НИС така што ќе прибегне кон стечај на оваа компанија. И, според нејзините процени, ѝ требаат толку денови за на овој начин да може да го преземе сопствеништвото и со тоа да се ослободи од американските санкции“, пишува „Н1“.

Како што пренесува медиумот, епилогот на овој педесетдневен ултиматум, ако НИС не добие нов сопственик, ќе биде, според зборовите на претседателот на Србија, воведување државна управа. Не прецизираше како точно тоа би изгледало, но рече дека некои министри во Владата на Србија биле за тоа НИС веднаш да се национализира. Тој, пак, таа можност и понатаму ја отфрла.