Европската Унија мора да дејствува побрзо за да вклучи нови членови и да го прошири клубот од 27 члена, изјави во понеделник највисокиот дипломат на блокот, поздравувајќи им се на Украина, Црна Гора и другите земји-кандидатки кои чекаат да се приклучат, пренесува Политико.

Проширувањето мора „да остане врз основа на заслуги, но во сегашниот контекст треба да го забрзаме темпото“, изјави Каја Калас на годишната конференција на дипломати на ЕУ во Брисел. „Проширувањето е противотров на рускиот империјализам и знак дека најамбициозниот мултилатерален проект во историјата, Европската Унија, е тука за да остане“.

Потегот на Калас за побрза интеграција на земјите-кандидатки за ЕУ ​​се случува во услови на напнати дискусии меѓу Европската комисија, која се залага за брзо проширување, и националните престолнини кои поддржаа постепен пристап. На вечера минатата недела на која присуствуваше шефот на кабинетот на претседателот на Европската комисија, Бјерн Зајберт, амбасадорите на ЕУ ја отфрлија можноста за дозволување нови членови со ограничени привилегии.

Зборовите на Калас нудат силна поддршка на идејата дека проширувањето не е само бирократски процес со кој кандидатите ги исполнуваат критериумите на ЕУ, туку геополитички избор – како што предложи претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен.

„Проширувањето е опишано како најуспешната надворешна политика на унијата, која ја проширува областа на стабилност, мир и просперитет“, рече Калас, повикувајќи се на податоците од Евробарометарот кои покажуваат широка поддршка за проширување на блокот од 27 члена.

Но, додаде таа, „од нас зависи да продолжиме да ја раскажуваме приказната за проширувањето“. Висок дипломат на ЕУ, на кого му е дозволено да остане анонимен за слободно да зборува, рече дека земјите ќе дадат сѐ од себе за да го одржат процесот на проширување на блокот на вистинскиот пат, и покрај разликите меѓу Советот и Комисијата.

Сега се работи на тоа следните три претседателства на Советот на ЕУ да се фокусираат на привлекување нови земји-членки, со цел завршување на преговорите со Украина до крајот на 2027 година, дури и ако договорот за пристапување може да потрае подолго за да се заврши.

Изгледите за јавна дебата за членството на Украина се загрижувачки за некои лидери на ЕУ, кои стравуваат дека тоа би можело да им даде муниција на крајно десничарските партии пред изборите во Франција, Финска и други земји следната година.

„Треба да имате политички наратив за Украина“, рече високиот дипломат на ЕУ.