Јужна Кореја ќе врати дома над 300 работници уапсени при масовна имиграциска рација во фабриката на „Хјундаи“ во Џорџија

Над 300 јужнокорејски работници приведени по масовната имиграциска рација во фабрика на „Хјундаи“ во американската сојузна држава Џорџија ќе бидат ослободени и вратени дома, соопшти јужнокорејската влада а пренесе Асошиејтед прес.

Шефот на кабинетот на јужнокорејскиот претседател Ли Џае Мијунг, Канг Хун-сик, изјави дека Сеул и Вашингтон ги финализирале преговорите за ослободување на работниците. Јужна Кореја ќе испрати чартер-лет за нивна репатријација веднаш по завршување на административните постапки.

Министерството за надворешни работи на Јужна Кореја соопшти дека се разговара за можноста сите приведени да се вратат доброволно. Шефот на дипломатијата Чо Хјун замина за САД на разговори поврзани со ослободувањето на работниците.

Американските имиграциски власти информираа дека вкупно 475 лица, главно јужнокорејски државјани, биле уапсени кога стотици федерални агенти во четвртокот извршија рација во огромниот производствен комплекс на „Хјундаи“ во Џорџија, каде што се произведуваат електрични возила. Акцијата била насочена кон фабрика во изградба, заеднички проект на „Хјундаи“ и „LG Energy Solution“ за производство на батерии. Според Чо, повеќе од 300 од уапсените се државјани на Јужна Кореја.