Пред пет години, Логан Пол постави светски рекорд кога купи Покемон карта за 5,2 милиони долари. Тоа беше добра инвестиција поради главната причина што инфлуенсерот и борач ја продаде таа картичка за неверојатни 16,5 милиони долари, со додадена дијамантска огрлица.

Ретката карта позната како „Pikachu Illustrator“, една од само 39 создадени за натпревар за илустрација на Покемон кон крајот на 90-тите беше продадена на аукциите на познатиот Колекционер и телевизиско лице Кен Голдин.

Според информациите, Јутјуберот и WWE ѕвездата заработила повеќе од 8 милиони долари профит по аукциските такси, продажба што тој ја нарече „апсолутно луда“. Аукцијата траеше 42 дена, но заврши по неколку часа продолжено лицитирање.

Финалето од аукцијата беше пренесувано во живо на Јутјуб каналот на Логан Пол каде што неколку моменти подоцна, на екранот се појави официјален претставник на Гинисовата книга на рекорди и потврди дека Пол ја продал најскапата картичка за размена досега на аукција.

Овој пат картата беше продадена во огрлица по нарачка што ја носеше Логан Пол на WrestleMania 38, со негово ветување дека ќе му ја достави лично на победникот.

Покемон е медиумската франшиза со најголема заработка во светот, надминувајќи ги дури и Дизни. Картите драстично пораснаа по вредност, надминувајќи ги спортските карти и ги зголемија берзите на S&P за 3.000% во последните 20 години, изјави основачот и извршен директор на Голдин, Кен Голдин.

Голдин рече дека Illustrator се смета за „светиот грал од сите карти на Покемон“ и дека картата на Пол е она што сите го сакаат затоа што е практично беспрекорна – единствената картичка на Illustrator што се смета за картичка од степен 10 од агенцијата за автентикација PSA.

Како што наддавањето во понеделник се приближуваше кон крајот, цената првично се држеше на 6.882 милиони долари, сè додека серија понуди во последен момент за време на продолжен период на наддавање што траеше неколку часа не го зголемија вкупниот вкупен износ на аукцијата на 16.492 милиони долари од вкупно 97 понуди.