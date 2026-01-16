Јутјуб ќе им дозволи на родителите да го ограничат времето што нивните тинејџери можат да го поминат скролајќи низ нивната функција за кратки видеа, Shorts, или да ги блокираат сите заедно, пренесува Си-Ен-Ен.

Опцијата е дел од група нови родителски контроли што популарната видео платформа ги објави во среда. Јутјуб, како и многу технолошки платформи, ги засили напорите за заштита на младите корисници во последните месеци, како одговор на растечкиот надзор од семејствата, застапниците и законодавците.

Опцијата за бесконечно скролање низ кратки видеа може да ги направи платформите на социјалните медиуми зависност, особено за младите луѓе, тврдат родителите.

Родителите што ја надгледуваат сметката на нивниот тинејџер сега ќе можат да постават временско ограничување за Shorts, кое се движи од два часа до нула минути. На пример, родителите „можат да го постават ограничувањето за Shorts на нула кога сакаат нивниот тинејџер да го користи Јутјуб за да се фокусира на домашната задача и да го променат на 60 минути за време на долго патување со автомобил за да се забавува“, соопшти Јутјуб.

Родителите исто така ќе можат да постават прилагодени потсетници за време на спиење и „одмор“ за своите деца – автоматизирани верзии од кои Јутјуб веќе ги применува по дифолт за корисници под 18 години.

Јутјуб додава нов процес на регистрација за да им го олесни на родителите креирањето надгледувани сметки за своите деца. Исто така, ќе го поедностави процесот на префрлување помеѓу малолетнички и возрасни сметки на споделени уреди.

И платформата ги ажурира своите упатства за видовите содржини што ќе бидат препорачани и достапни за тинејџерите. Ќе им даде приоритет на видеата центрирани околу „љубопитност и инспирација“, „градење животни вештини и искуства“ и „веродостојни информации што ја поддржуваат благосостојбата“ и други позитивни категории, соопшти Јутјуб. Тинејџерите веќе се блокирани од постојано гледање видеа што би можеле да ги испратат во опасни дупки за содржина, како што се оние што идеализираат одредени типови на тела.

Ажурирањата доаѓаат откако Јутјуб минатата година изјави дека ќе користи вештачка интелигенција за да ги погоди возрастите на корисниците и ќе ги смести осомничените тинејџери корисници во своите позаштитни поставки под 18 години, без оглед на датумот на раѓање што го дале при регистрацијата.Други големи онлајн платформи, вклучувајќи ги Instagram, ChatGPT и Character.AI, исто така неодамна воведоа дополнителни родителски контроли и ограничувања на содржината за млади корисници.

Матичното претпријатие на Јутјуб, Гугл, исто така беше во центарот на вниманието оваа недела по виралната објава на LinkedIn. Застапничката за онлајн безбедност на децата, Мелиса Мекеј, објави снимки од екранот на кои се гледа како Гугл го предупредува својот речиси 13-годишен син дека наскоро ќе има можност да го отстрани родителскиот надзор од својата сметка.

„Гугл ја потврдува својата власт над граница што не им припаѓа“, рече Мекеј, претседател на непрофитната организација „Институт за дигитално детство“, во објавата.

Гугл ја ажурираше својата политика за да бара родителска согласност пред корисниците на 13 години и постари да можат да го отстранат родителскиот надзор од нивната сметка, напиша виш директор на „Гугл“ за приватност, безбедност и сигурност, Кејт Чарлет, во објава на LinkedIn, одговарајќи на Мекеј. Промената се надоврзува на политиката на компанијата за испраќање е-пошта и до родителите и до децата кога сметката наскоро ќе има можност за исклучување на надзорот.

„Овие промени подобро осигуруваат дека заштитата ќе остане на сила сè додека и родителот и тинејџерот не се чувствуваат подготвени за следниот чекор“, напиша Шарлет.