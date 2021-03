Јутјуб експериментира со криење на дислајкови на видеата

На 30-ти март на својот официјален профил на Твитер, Јутјуб објавија дека ќе тестираат промени на нивниот лајк/дислајк систем. Овие промени се однесуваат на јавниот приказ на самите бројки, односно криење на бројката на дислајкови. Оваа промена е воведена како фидбек на оние кои креираат на Јутјуб и се често мета на кампањи со цел собирање на дислајкови.

Од Јутјуб велат дека креаторите ќе можат да ги погледнат бројките во Јутјуб Студио, додека гледачите сѐ уште можат да остават лајк или дислајк и да го споделат својот фидбек.

Соопштението можете да го прочитате овде:

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021