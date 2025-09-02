Јуроп Хаус организира едукативни и културни активности за младите во Кочани

Настанот опфаќа работилници за безбедно возење велосипед, кои ќе завршат со практично претставување на новата велосипедска патека со препреки и предизвици

Почнувајќи од септември, па се до крајот на годината, во Кочани, Јуроп хаус ќе реализира низа активности кои ќе бидат посветени на учениците од основните и средните училишта.

Активностите започнуваат на 4 септември со настапот на “Биби и Боби” на градскиот плоштад, пред Домот на култура. Настанот се организира по повод почетокот на учебната година, со посебен акцент на најмладите, првачињата.

Следната активност, под наслов „Вело родео“, ќе се одржи на 19 септември во рамките на Европската недела на мобилност.

Настанот опфаќа работилници за безбедно возење велосипед, кои ќе завршат со практично претставување на новата велосипедска патека со препреки и предизвици. Целта е да се едуцираат младите и граѓаните за важноста од безбедно движење, како и да се поттикне користењето на алтернативни и еколошки форми на транспорт.

Активностите во септември нема да завршат тука, бидејќи кон крајот на месецот, во соработка со Амбасадата на Шведска, Јуроп хаус планира да ја реализара и интерактивната борд-игра „Election Ville“, која ќе биде наменета за учениците од средните училишта во Кочани.

Играта оваа година се реализираше низ шест градови во државата и кулминираше со големото финале во Скопје. Активноста има за цел да ги запознае младите со начинот на функционирање на локалната власт. Тимот од средношколците од Струмица, кои победија на националното финале во Скопје, ќе бидат модератори на играта во Кочани.

Покрај септемвриската програма, активностите продолжуваат и во октомври, ноември и декември, кога ќе бидат организирани и различни претстави и работилници наменети и за пошироката јавност.

Со овие активности, Јуроп хаус ја продолжува својата мисија за активно вклучување на младите и граѓаните во културни, образовни и општествени иницијативи. Програмата во Кочани претставува и континуиран придонес кон развојот на помалите локални заедници низ државата.