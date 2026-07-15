Јуни беше најсмртоносниот месец за украинските цивили од април 2022 година, соопштија Обединетите нации, нагласувајќи го разорното влијание на засилените напади на Русија врз градовите далеку од фронтовските линии. Мисијата на ОН за мониторинг на човековите права во Украина (HRMMU) соопшти дека најмалку 293 украински цивили биле убиени во јуни, со што бројот на цивилни жртви за годината досега достигна речиси 1.400. Тоа е за 37% повеќе од истиот период минатата година и повеќе од двојно повеќе од бројката за истиот период во 2024 година.

Шефот на HRMMU, Даниел Бел, рече дека бројките од јуни покажуваат алармантен тренд на ескалација со растечки број на цивилни жртви, поттикнат од интензивната употреба на моќно оружје кое е особено смртоносно кога се користи во густо населени урбани области. HRMMU рече дека зголемувањето е главно предизвикано од руски ракети со долг дострел испукани во станбени згради во градови, вклучувајќи ги Днепар, Одеса и главниот град Киев.

Цивилните жртви од оружје со долг дострел се зголемија за 60% од јануари до јуни во споредба со истиот период во 2025 година, според ОН.

Украинските власти беа гласни за нивните тешкотии во соборувањето на руските балистички ракети, барајќи од европските сојузници помош за зајакнување на системите за ракетна одбрана и интензивно лобирајќи кај САД за одобрение за производство на пресретнувачките ракети „Патриот“ способни да ги запрат балистичките ракети на Москва.

Во областите најблиску до линијата на фронтот, беспилотните летала со краток дострел се одговорни за најголемиот дел од смртните случаи и повредите кај цивилите во 2026 година, според ОН.

Бел рече дека овие беспилотни летала ја трансформирале околината за цивилите што живеат во близина на линијата на фронтот.

„Многумина опишуваат дека се чувствуваат прогонувани од беспилотни летала со краток дострел едноставно затоа што се обидуваат да извршуваат секојдневни задачи како што се купување храна, шетање кучиња, возење велосипед, работа во дворот или патување на безбедно место“, рече таа.

Влијанието на немилосрдните руски напади продолжува да се чувствува акутно низ цела Украина. Нападите во првата половина на јули досега во Украина убија најмалку 240 цивили, а 1.904 беа повредени, според пребројувањето на Си-Ен-Ен врз основа на бројки од локалните власти.