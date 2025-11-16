Првиот македонски долгометражен анимиран филм „Јон Вардар против галаксијата“ ја освои наградата „Сребрен Чин“ доделена од детското жири на 19. издание на CHINH India Kids Film Festival & Forum, што се одржа од 9 до 14 ноември во Њу Делхи, Индија.

Фестивалот CHINH е познат по тоа што наградените филмови влегуваат во нивната широка образовна мрежа од библиотeки, училишта и културни центри, што може да отвори нови можности за прикажување на филмот низ Индија и пошироко.

„Ова признание ни е особено драго затоа што доаѓа директно од публиката за која филмот е создаден. Индија има неверојатна традиција во детската култура и образование, и голема чест е да се најдеме меѓу наградените филмови,“ изјави режисерот Гоце Цветановски по добивањето на наградата.