Албанскиот коалициски партнер во Владата на Христијан Мицкоски, партијата Вреди со реконструкцијата ќе ги раководи Министерствата за правда, за култура и туризам и за односи меѓу заедниците. Според засега неофицијални информации, во ресорот култура Зоран Љутков ќе биде заменет со Седат Сулејмани, кој претходно беше заменик-министер во истото министерство.

Нов министер за односи меѓу заедниците ќе биде Агон Ферати, додека кадарот на ЗНАМ во правда, Игор Филков, ќе му ја препушти министерската функција на Јетон Шасивари, професор по уставно право на Универзитетот на Југоисточна Европа.

Коалицискиот партнер, по реконструкцијата на владата, ќе има вицепремиерска позиција. Беким Сали останува прв вицепремиер и министер за европски прашања. Позицијата вицепремиер за добро управување, која ја вршеше Арбен Фетаи, нема да постои во реконструираната влада. Оваа функција ќе ја покрива премиерот.

Премиерот Мицкоски синоќа ги соопшти новите имиња од неговата партија ВМРО ДПМНЕ кои ќе бидат дел од владиниот кабинет. За опозицискиот Социјалдемократски сојуз на Македонија (СДСМ) реконструкцијата на Владата е театар без резултати и суштинска реформа. Од таму сметаат дека се работи само за козметички промени бидејќи клучните ресори внатрешни работи, одбрана, финансии, надворешни работи и образование остануваат во ист состав

„Само се вртат столчиња за да се создаде впечаток дека нешто се менува, што е тактика на Мицкоски да го одвлече вниманието од проблемите во државата. Не е направена ниту една сериозна реформа, не е решен ниту еден крупен проблем што ги мачи граѓаните, само се прераспределуваат министерски фотелји меѓу истите луѓе на ВМРО ДПМНЕ и нивните сателити“, велат од СДСМ.

Портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Валентин Манасиевски пак, истакна дека владината реконструкција е освежување од кое најголеми добитници се граѓаните. Тој исто така посочи дека на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ и се приклучила Турска демократска партија, покрај коалициските партнери Вреди и ЗНАМ. Манасиевски изјави дека ВМРО-ДПМНЕ во изминатите две години, работела чесно, одговорно и транспарентно и реализирала голем број проекти, а реконструкцијата ќе придонесе за уште поефикасна работа на Владата во следните две години.