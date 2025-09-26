пет, 26 септември, 2025

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Стипендијата е востановена во чест на Билјана Василевска Трајкоска, истакната активистка и лидерка во областа на младинската работа

МетаОд: Мета

-

Фото: Сојуз за младинска работа

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Стипендијата е востановена во чест на Билјана Василевска Трајкоска, истакната активистка и лидерка во областа на младинската работа.

Од СМР велат дека со доделувањето на оваа стипендија не само што се оддава признание на делото на Билјана, туку и се потврдува долгогодишната заложба за создавање нови генерации младински работници кои ќе ја продолжат и надградуваат нејзината мисија.

„Со поддршката од граѓаните, организациите, бизнис заедницата и сите останати поддржувачи ќе овозможиме младите да продолжат со постдипломски студии по младинска работа и да создадеме нови професионалци кои ќе го унапредат системот на младинска работа“, соопштуваат од организацијата.

На последниот повик за стипендијата се пријавиле шест кандидати, двајца повеќе од претходниот пат.

Сојузот ги повикува сите поединци, организации и компании кои ја препознаваат важноста на младинската работа да се приклучат кон иницијативата преку финансиска поддршка, соработка или споделување на информацијата.

ПОВРЗАНО

Ctrl - Z

Отворен конкурсот за стипендијата „Борис Трајковски“ за втор циклус студии

Отворен е конкурсот за доделување стипендии „Борис Трајковски“ за студии од втор циклус на извршната МБА програма на Универзитетот Јорк за академската 2022/2023 година. Стипендијата...
Повеќе
Ctrl - Z

Зоран Гаврилов, добитник на Ото Бајер стипендијата за откривање на лек: Со желба и одлучност, и невозможното станува возможно

Зоран Гаврилов од Кочани е еден од добитниците на научните стипендии за 2022 година, кои германската фондација Бајер ги доделува на студенти-истражувачи на магистерски...
Повеќе

Најнови

Македонија

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во Скопје при...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Доналд Трамп во четврток потпиша извршна наредба во која се наведени условите на договорот за префрлање на ТикТок на американски сопственик, пренесува Гардијан. Трамп рече дека тој и кинескиот претседател Си Џинпинг...
Повеќе
Македонија

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Вршителката на должност Амбасадорка на САД Никол Варнес го посети Вишото јавно обвинителство Штип, каде што оствари средба со Вишиот јавен обвинител Ристо Бојаџиски, како и со шефовите на основните јавни...
Повеќе
Македонија

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон

Пешаците кои минуваат преку пешачки премин, велосипедската патека или лента, возачите на велосипеди, мотоцикли и тротинети од денеска нема да смеат да носат слушалки во двете уши, да гледаат во мобилен...
Повеќе

Јавен повик за прибирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“

Сојузот за младинска работа (СМР) објави јавен повик за собирање средства за стипендијата „Билјана Василевска Трајкоска“, која е наменета за последипломски студии по младинска работа на Филозофскиот факултет во...

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон

Поранешниот директор на ФБИ и политички ривал на Трамп, Џејмс Коми, доби две кривични пријави

Трамп воведува нови царини за лекови, товарни возила и мебел

И во смртта не се слуша крикот за помош на Росица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Трамп потпиша извршна наредба за префрлање на ТикТок на американски сопственици

Вршителката на должност Амбасадорка на САД во посета на ВЈО Штип

Од денеска нема одење или возење со слушалки на уши или мобилен телефон