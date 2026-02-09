Обложувањето на јапонската премиерка Санае Такаичи дека нејзината лична популарност ќе доведе до големи изборни добивки за нејзината партија во борба се исплати огромно, пренесува Асошиејтед Прес.

Tаа го започна процесот на преточување на таа нова моќ, манифестирана со двотретинско супермнозинство добиено на парламентарните избори претходниот ден, во она што се надева дека ќе биде сеопфатно конзервативно законодавство кое ќе ги промени безбедносните, имиграциските, економските и социјалните политики на Јапонија.

Првите чекори вклучуваат повторно назначување на нејзиниот кабинет и поттикнување на одложениот буџет и гласањата следната недела кои ќе ја реизберат за премиер.

Такаичи им изјави на новинарите во понеделникот дека нејзините напори се насочени кон тоа Јапонија да биде безбедна, силна и просперитетна. „Немаме време да уживаме во сјајот на (изборната) победа.“

„Преку овие избори, народот ја покажа својата решеност да ми се придружи во предизвикот“, рече таа. „Не се плашам од поставување предизвици и нема да се поколебам. Ќе донесам одлука и ќе ја остварам.“

Либерално-демократската партија на Такаичи, или ЛДП, сама по себе обезбеди 316 места, удобно надминувајќи го апсолутното мнозинство од 261 место во Долниот дом со 465 членови, помоќниот од дводомниот парламент на Јапонија, соопштија официјални лица. Тоа е рекорд од основањето на партијата во 1955 година. Со 36 места освоени од нејзиниот нов сојузник, Јапонската иновативна партија, владејачката коалиција освои 352 места.

Насмеаниот Такаичи постави голема црвена лента над името на секој победник на табла во седиштето на ЛДП, додека придружните партиски раководители аплаудираа.

И покрај недостатокот на мнозинство во Горниот дом, огромниот скок од предизборниот удел во помоќниот Долен дом му овозможува на Такаичи да постигне напредок во политиките што имаат за цел да ја зајакнат економијата и војската на Јапонија, додека тензиите растат со Кина и таа се обидува да ги негува врските со Соединетите Држави.

Такаичи рече дека ќе биде „скромна“ и ќе бара поддршка од опозицијата, додека цврсто ќе се залага за своите политички цели.

Такаичи е популарна, но ЛДП, која владееше со Јапонија поголемиот дел од последните седум децении, беше погодена од скандали поврзани со финансирањето и религиозните прашања. Таа ги свика предвремените избори во недела по само три месеци на власт, надевајќи се дека ќе го сврти тоа додека нејзината популарност е висока.

Такаичи, која ја презеде функцијата како прва жена лидер на Јапонија во октомври, вети дека ќе „работи, работи, работи“, а нејзиниот стил, кој се смета за разигран и цврст, резонираше кај помладите обожаватели кои велат дека претходно не биле заинтересирани за политика.

Опозицијата, и покрај формирањето на нов центристички сојуз и растечката крајна десница, беше премногу поделена за да биде вистински предизвикувач. Новиот опозициски сојуз на поранешниот коалициски партнер на ЛДП, поддржан од будистите, помирниот Комеито и либерално ориентирана Уставна демократска партија на Јапонија падна на помалку од една третина од нивниот комбиниран предизборен удел од 167 места.

Такаичи се обложуваше на овие избори дека нејзината партија ЛДП, заедно со нејзиниот нов партнер, ЈИП, ќе обезбеди мнозинство.

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во објава на неговата платформа Truth Social во неделата ѝ честиташе на Такаичи „за УБИВНАТА победа на денешните многу важни избори. Таа е многу почитувана и многу популарна лидерка. Смелата и мудра одлука на Санае да свика избори се исплатеше многу“.

Акихито Иватаке, 53-годишен канцелариски службеник, рече дека ја поздравува големата победа на ЛДП бидејќи смета дека партијата станала премногу либерална во последниве години. „Со тоа што Такаичи ги поместува работите повеќе кон конзервативната страна, мислам дека тоа донесе овој позитивен резултат“, рече тој.