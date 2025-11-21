Јапонската премиерка Санае Такаичи ги отфрли барањата од Кина да ги повлече своите неодамнешни коментари за Тајван, велејќи дека нема промена во ставот на Токио за тоа како би реагирало на голема регионална безбедносна криза, пренесува Блумберг.

Такаичи неодамна стана првиот актуелен јапонски лидер по децении што јавно ја поврза кризата во Тајванскиот теснец со евентуалното распоредување на јапонски трупи, предизвикувајќи жесток одговор и економска одмазда од Пекинг.

Оттогаш, таа се ограничи на понејасната позиција што ја повторија неодамнешните јапонски премиери, а во коментарите за новинарите во петокот пред да замине на состанокот на Г-20 во Јужна Африка, таа го повтори тој став.

На прашањето дали планира да го повлече коментарот што го разбесни Пекинг, таа рече: „Во врска со ситуацијата што го загрозува постоењето на Јапонија, владата ќе донесе сеопфатна проценка врз основа на сите достапни информации, земајќи ги предвид специфичните околности на секоја фактичка ситуација како што се појавува.“

„Јас самата постојано го наведував овој став во моите одговори. Ставот на владата останува конзистентен“, додаде таа.

Спорот со Кина стана првиот голем дипломатски предизвик на Такаичи откако таа стана национален лидер минатиот месец. Додека кинеските претставници, државните медиуми и дипломатите вложија интензивен напор да извршат притисок врз неа да ги повлече своите коментари, Такаичи и нејзините високи претставници се обидоа да ги намалат тензиите и да се повлечат од ова прашање.

Досега тој пристап не се покажа како успешен. Јапонија треба „веднаш да ги исправи погрешните забелешки и грешки и да преземе практични чекори за да ги исполни своите обврски кон Кина“, изјави портпаролката на Министерството за надворешни работи, Мао Нинг, на редовниот брифинг за медиумите во Пекинг во петокот.

Јапонскиот министер за одбрана, Шинџиро Коизуми, ќе ги посети воените бази лоцирани на островите Окинава од 22 до 23 ноември, соопшти Министерството за одбрана во петокот. Коизуми ќе ги посети објектите на островите Јонагуни, Ишигаки и Мијако. На растојание од околу 100 километри (68 милји), Јонагуни е поблиску до Тајван отколку до јапонското копно.

Во своите забелешки во петокот, Такаичи рече дека сака да продолжи да се обидува да ги подобри односите откако се сретна со кинескиот лидер Си Џинпинг на самитот на АПЕК во Јужна Кореја минатиот месец.

„Претседателот Си и јас ја потврдивме широката насока на сеопфатно унапредување на нашите стратешки и меѓусебно корисни односи и градење конструктивни и стабилни односи. Нема никаква промена во овој став“, рече Такаичи.

Кина треба да биде претставена на самитот на Г-20 од премиерот Ли Ќијанг, но во моментов нема планови тој да се сретне со Такаичи.

Портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи, Мао Нинг, им изјави на новинарите во среда дека ако Токио одбие да ги повлече забелешките на Такаичи за Тајван, кои го налутија Пекинг, Кина ќе преземе „сериозни контрамерки“.

Кина веќе одговори со бран економски мерки и закани за понатамошна одмазда. Им кажа на туристите да не ја посетуваат Јапонија, ги суспендираше чекорите за продолжување на увозот на јапонски морски плодови и ги запре одобрувањата за нови јапонски филмови. Досега, не се закани дека ќе го наруши снабдувањето со ретки земјини метали во Јапонија.

Спорот беше предизвикан откако Такаичи изјави дека доколку се употреби воена сила во кризата во Тајван, тоа би можело да се смета за „ситуација што го загрозува опстанокот“ за Јапонија. Таа класификација би обезбедила правно оправдување за Јапонија да ја распореди својата војска за да помогне во одбраната на пријателските нации.

Средбата меѓу јапонските и кинеските дипломати претходно оваа недела се чини дека малку придонела за смирување на тензиите, при што кинеската страна изрази незадоволство од исходот на разговорите.