Амбасадата на Јапонија вчера организираше работилница за оригами со Јошио Којама, професор по јапонски јазик кој поседува лиценца за оригами, информираат во амбасадата.

„Околу 50 учесници од генерации имаа можност да ја откријат магијата на јапонската уметност со хартија, да научат за потеклото, филозофијата, принципите на оригами во иновацијата и науката, како и културното значење на овој прекрасен јапонски занает. Професорот Којама предава јапонски јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и е страстен играч на и-Го (i-GO). Се вели дека историјата на Го (и-Го) се протега околу 3.000 години, а сепак низ целото тоа време правилата останале суштински исти“, наведено е во соопштението од амбасадата.

Во него се додава дека во Источна Азија, и-Го ужива голема популарност, а интересот за играта постојано расте и во остатокот од светот. Г. Којама организира и-Го сесии секоја среда во Лабораториум во 17 часот, бесплатно. Добредојдени се сите нивоа, вклучувајќи и почетници.