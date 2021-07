Јапонката Момиџи Нишија на 13 години освои златен олимписки медал во скејтбординг

13-годишната Момиџи Нишија им донесе огромна радост на Јапонците на Летните олимписки игри (ЛОИ) што се одржуваат во Токио. Нишија испиша историја со освојувањето на златен олимписки медал во новата олимписка дисциплина, скејтбординг, јавува Гардијан. Со своите 13 години и 330 дена, таа стана втората најмлада спортистка во историјата на Олимписките игри која добила шампионска титула. Нишија освои 15,26 поени во натпреварувањето, доволно за освојување на првото место.

