Јапонија и САД спроведоа координирана интервенција за купување јени и нема да се двоумат да преземат понатамошни мерки, соопшти денеска јапонското Министерство за финансии, потврдувајќи ретка билатерална акција за запирање на падот на јенот на нови 40-годишни минимуми.

Овој потег ја нагласи решеноста на двете земји да спречат распродажбата на јенот и јапонските државни обврзници (JGB) да предизвикаат глобални прелевања, како што е зголемување на притисокот врз веќе растечките приноси на американските државни обврзници, велат аналитичарите.

Заедничката интервенција беше првата координирана акција од 2011 година за слабеење на јенот по катастрофалниот земјотрес во источна Јапонија.

Претседателот Доналд Трамп во неделата изјави дека САД ѝ помагаат на Јапонија да го поткрепи јенот како знак на пријателство и за да ѝ помогне на светската економија.

Освен што ѝ помага на Јапонија како стратешки сојузник во Азија, интервенцијата ќе им помогне на САД да се справат со загриженоста за вонредната слабост на јенот што го неутрализира поттикот од царините на Трамп, велат аналитичарите.

Во соопштението, јапонското Министерство за финансии изјави дека интервенцијата за купување јени во петокот со Министерството за финансии на САД се спротивстави на прекумерната волатилност и нередните движења на јапонскиот јен во последните месеци.

„Нема да се двоумиме да спроведеме понатамошна координирана интервенција“, изјави министерот за финансии Сацуки Катајама пред новинарите во понеделник.

Јенот скокна за повеќе од 1% на 155,20 за долар по објавата, што е најсилно од почетокот на мај и далеку од 40-годишниот минимум близу 164 што беше постигнат минатиот месец, бидејќи трговците останаа во готовност за повеќе интервенции.

„Заедничката интервенција е кулминација на сојузот на Јапонија со САД“, изјави за новинарите во понеделник врвниот јапонски дипломат за валути, Ацуши Мимура.

„Ќе продолжиме да се усогласуваме со монетарната политика на Банката на Јапонија“, рече тој, сугерирајќи дека владата ќе работи рака под рака со централната банка во спречувањето на падот на јенот.

Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, исто така, ги потврди напорите од петокот, додавајќи дека Вашингтон нема да се двоуми да учествува во понатамошна заедничка интервенција.

„Силно ги поддржуваме решителните пазарни и монетарни чекори на Јапонија за корекција на значителното потценување на јенот“, рече Бесент во посебна изјава за X, повторувајќи ги своите повици за понатамошно зголемување на каматните стапки од страна на Банката на Јапонија.

Јапонија се бори да го ограничи немилосрдниот пад на јенот што ги зголемува увозните цени и ја поттикнува пошироката инфлација, удирајќи ги паричниците на домаќинствата и рејтингот на јавната поддршка на премиерот Санае Такаичи.