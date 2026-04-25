Министерката за образование и наука Весна Јаневска најави дека Министерството ќе донесе конечна одлука за случајот со незаконски уписи на втор и трет циклус студии во понеделник, по разгледување на извештајот од Државен просветен инспекторат. Таа истакна дека институциите немаат избор и мора да постапуваат согласно закон, иако го разбира незадоволството кај студентите.

„Постои закон по кој студентите требало да бидат запишани на втор и на трет циклус студии. Државниот просветен инспекторат вели дека тој закон е прекршен. Мене ми е многу жал за тоа што им се случува, но кога се запишувале на втор и трет циклус некој требало да им каже и тие самите да проверат каде се запишуваат“, изјави денес Јаневска.

Според инспекторатот, студенти биле запишани на магистерски и докторски студии иако имале завршено тригодишни стручни, а не академски студии. Веќе се поништени уписите на 11 студенти од кои седуммина биле запишани на магистерски и четворица на докторски. Статусот на осуммина кои магистрирале останува нејасен.

Министерката најави и откривање на дополнителни, посериозни неправилности во одредени институции, за кои ќе се постапува законски, а одговорноста ќе ја утврдат надлежните органи.

„Многу бргу ќе слушнеме уште една, многу покрупна неправилност од оваа, која ќе ја изненади целата македонска јавност. Има многу неправилности во одредени институции, не во сите, и за нив ќе се постапува по закон“, нагласи Јаневска.