пет, 5 септември, 2025

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

Министерката за образование и наука, Весна Јаневска на 31 август, еден ден пред стартот на новата учебна година рече дека има учебници за сите ученици, за денеска сепак, да го каже спротивното

МетаОд: Мета

-

Весна Јаневска, министерка за образование и наука | фото: Мета.мк

„Обезбедени се учебници за сите ученици, а за прв пат по седум години ќе има и учебници по странските јазици“. Ова го изјави министерката за образование и наука (МОН), Весна Јаневска на 31 август, еден ден пред стартот на новата учебна година. Сепак, Јаневска денеска, одговарајќи на новинарско прашање, призна дека учебници за сите ученици нема.

„Од прво до трето одделение нема никакви поплаки. Во четврто одделение има проблем со учебникот по математика и ќе се обидеме да го решиме. Во петто, имаат нов учебник по историја и општество, во шесто имаат учебник по историја нов, а учениците во седмо, добиваат нови учебници по сите предмети. Во осмо одделение, предизвик е учебникот по историја, одобрен од минатите влади, а повлечен од 2019 година од МНР поради барањето на мешовитата комисија. Зошто никој од претходните министри не презеле нешто за учебникот, да биде испечатен нов, ќе мора да ги прашате нив. За 14 дена ќе биде објавен конкурсот за новите наставни програми за осмо одделение, а тоа значи дека догодина ќе има комплетно нови учебнци вклучувајчи и нова историја. Учебникот кој сега се дели по училишта не е одобрен учебник“, рече Јаневска.

Министерката кажа дека до неа стасале поплаки од родители кои се пожалиле дека нивните деца добиле несоодветни и оштетени учебници, по што кажа дека тие, согласно закон, се обновуваат на секои 5 години.

„Секако, можно е учебник да биде оштетен, затоа сме превиделе училишна комисија која го прима учебникот по користењето, па ако е оштетен, цената треба да ја плати родителот. Комисијата и директорите се должни да имаат евиденција и да побараат рефундирање на средствата. МОН не може да проверува учебници кај секој ученик“, рече Јаневска.

На новинарско прашање, колку пари досега се потрошени за учебници, Јаневска кажа дека вкупната сума која била одвоена годинава за оваа намена е околу 11 милиони евра.

Родители во групата на Фејсбук „Подрршка за онлајн настава“, на прашањето дали нивните деца добиле учебници, дали има оштетени, како и дали има предмети по кои децата воопшто не добиле учебник најчесто одговорија негативно.

„Моето дете е осмо одделение и му дадоа 6 учебници од вкупно 11. Стари се, без корици и копирани. „Најздрав“ е учебникот по математика. Другите се партал“, коментира мајка на осмоодделенец.

„Мојот син е петто одделение, 10 деца немаат ниту еден учебник, а останатите што ги имаат се оштетени и неупотребливи, посебно учебникот по математика“, вели друг родител.

Има коментари кои се однесуваат и на недостиг на учебници во средното образование.

„Во училиштето Васил Антевски – Дрен, правна насока, повеќе од половина клас немаат учебници“, пишува друга мајка.

На први септември, тврдејќи дека МОН и општините се погрижиле да бидат обезбедени сите услови за квалитетна настава, Јаневска кажа дека ќе има учебници за сите ученици.

„Обезбедени се учебници за сите ученици и ова повеќе нема да биде предмет на дискусија“, беше децидна Јаневска.

МОН реагираше и по прес-конференцијата на СДСМ, на која беше кажано дека не е точно дека учебници има за сите ученици.

„Учебници има, за сите ученици. Министерството за образование и наука годинава го испечати целиот тираж кој го побараа сите училишта, преку посебната електронска апликација за пријавување на потребни количини на учебници. Испечатени се претходно одобрените учебници по сите предмети, новите за седмо одделение и за прва година во гимназиите, но и новите по странските јазици по кои недостасуваа седум години“, беше наведено во соопштението од МОН. 

ПОВРЗАНО

Македонија

Јаневска: Ќе се зголеми сумата на студентскиот оброк, ама следната година

Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, денеска изјави дека зголемувањето на сумата за студентскиот оброк е можно да се реализира во текот на...
Повеќе
Македонија

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

Министерката Весна Јаневска ветуваше дека сите оновци и средношколци стартуваат со учебници по сите наставни предмети. Но, тие или недостасуваат или децата воопшто ги...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

„Обезбедени се учебници за сите ученици, а за прв пат по седум години ќе има и учебници по странските јазици“. Ова го изјави министерката за образование и наука (МОН), Весна Јаневска...
Повеќе
Македонија

Фирмата-изведувач си ја повлекува целата механизација од Кожуф и од Дошница

Фирмата-изведувач „Ј.Е.С ДООЕЛ“ која требаше да гради мини хидроелектрани на реката Дошница на планината Кожув, од денеска си ја повлекува механизацијата од локациите на кои требаше да се гради. Откако минатиот...
Повеќе
Македонија

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Дезинформациите претставуваат постојан предизвик во Западен Балкан, бидејќи штетните кампањи често се насочени кон клучни настани со цел данти-ЕУ а ги продлабочат поделбите, да ја поткопаат довербата во демократските институции и...
Повеќе
Балкан

Џеки Чен ќе биде амбасадор на изложбата EXPO 2027 во Белград

Амбасадор на специјализираната изложба EXPO 2027 во Белград ќе биде познатиот холивудски актер и мајстор на боречки вештини, Џеки Чен, дознава српскиот медиум „Време“. Цената на ангажманот на Џеки Чен за...
Повеќе

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

„Обезбедени се учебници за сите ученици, а за прв пат по седум години ќе има и учебници по странските јазици“. Ова го изјави министерката за образование и наука (МОН),...

Фирмата-изведувач си ја повлекува целата механизација од Кожуф и од Дошница

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Џеки Чен ќе биде амбасадор на изложбата EXPO 2027 во Белград

Дали и вие ги сретнавте STOP знаците низ Скопје со пораката „Стоп за говорот на омраза“?

СВР Битола го расчисти настанот со насилно одземање маица на лице во Битола на 28 август, следува пријава против пет лица

Правосудството пред нова шанса за „поправен“ за злоупотреби на безбедносниот апарат

Јаневска: Ќе се зголеми сумата на студентскиот оброк, ама следната година

Аеродром и Ново Лисиче повторно се гушат во чад

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Фирмата-изведувач си ја повлекува целата механизација од Кожуф и од Дошница

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Џеки Чен ќе биде амбасадор на изложбата EXPO 2027 во Белград