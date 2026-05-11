За утврдување на проблемите во училиштата и спроведување соодветни мерки ќе има лиценцирање на психолози, најави Министерката за образование и наука, Весна Јаневска. Министерката ќе побара од Комората на психолози да организираат дополнителни обуки за психолозите, бидејќи како што рече таа, некои студирале по стара, а некои по нова програма.

Јаневска ја посочи педофилијата кај наставниците како најсериозен проблем за кој се преземаат мерки за расчистување. Таа посочи дека Државниот просветен инспекторат реагирал дури откако случаите биле објавени во јавноста, а во меѓувреме пријави биле поднесени и до полицијата и до Обвинителството.

„Уште еднаш апелирам до наставниците кои се колеги на оние кои вршат незаконски дела, но во исто време тие се и наставници на ученици кои треба да бидат заштитени од луѓе кои вршат неприфатливи дејствија. Ќе го зајакнеме практичниот испит, бидејќи таму се потребни промени, а паралелно ќе покренеме иницијатива за лиценцирање на психолози, чија главна улога ќе биде да идентификуваат какви било проблеми во училиштето и да преземат мерки. Лиценцирањето ќе ја опфати целата нивна работа. Постојат и други алатки што ги имплементираме. Сè што е забележано се пријавува до надлежните институции“, изјави Јаневска.

Јаневска посочи и дека практиката да се постават чувари во училишните ходници и дворови за да се обезбеди мирна средина не е нова и дека функционира во некои училишта.

„Но, во многу училишта тоа не функционира. Писмото е испратено, а ние само ги потсетуваме на добрите практики, и во нашата земја и во странство. Тие се луѓето одговорни за однесувањето на учениците и за мирната средина во училиштето. Сепак, сакам да нагласам дека децата не стануваат агресивни во училиштата, туку доаѓаат однадвор исполнети со агресија. Затоа, одговорноста не е само на наставниците, туку на целото општество, а ние мора да работиме и со родителите и социјалните служби. Проблемот е комплексен и мора да се решава од сите страни“, изјави Јаневска.

Во однос на ограничувањето на мобилните телефони за време на часовите, таа нагласи дека дел од училиштата веќе вовеле пракса учениците да ги оставаат телефоните кај наставниците, а повторно да ги добиваат за време на паузите.

„Со оглед на тоа што целата земја не е покриена со интернет-мрежа, со смарт-табли и со таблети, доколку наставникот процени дека е потребно да се употреби мобилниот телефон на децата, тогаш тој ќе даде посебна дозвола. Сметам дека овој начин за справување со мобилните телефони во училиштата е добар. Проблем е што учениците ги добиваат телефоните од родителите, надвор од училиштата, и тогаш тие неконтролирано се користат“, посочи Јаневска на настан во Занаетчиската комора посветен на развојот на младинските вештини.