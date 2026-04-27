Инспекторите задолжени за безбедност и здравје при работа во Државниот инспекторат за труд, утврдиле дека несреќата во која неодамна еден градежен работник загина, се случила зашто местото не било заштитено, информираат оттаму за Мета.

„Утврдено е дека не биле преземени колективни мерки за заштита, односно не било направено подградување на ивиците на темелната јама или друг начин за заштита од обрушување на земјиштето, што е и причина за несреќата на работа“, се наведува во одговорот оттаму.

Како што информираат во Инсекторатот, тие дале усна забрана за работа на градилиштето, нотирана во првичниот записник. Ја задолжиле фирмата изведувач да достави целокупна документација која се однесува на безбедноста и здравјето при работа.

„Забраната ќе трае сѐ до отстранување на причините за несреќата, односно додека не се обезбедат сите мерки за заштита на работниците во понатамошното изведување на градежните работи“, велат од Инпекторатот.

Инспектор од областа работни односи, на денот на несреќата утврдил дека сите ангажирани работници биле во работен однос во фирмата која гради.

Пред три дена, еден градежен работник загина а четворица беа повредени на градилиште во Кисела Вода, откако ги затрупа насип со земја. Градилиштето е во близина на кафулето „Фејс“ на улицата Козјак. На терен имаше багери и камиони, а местето беше опколено со полиција која не им дозволуваше на новинарските екипи и на минувачите да се приближат до заштитната ограда.

Поранешниот градоначалник на Аеродром од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, Ивица Коневски е сопственик на компанијата „Нар Инвестмент“ која е инвеститор на зградата во чие градилиште се случи несреќата. На информативната табла стои дека на оваа локација треба да се гради странбено-деловна зграда. Изведувач е фирмата „Јакимовски“ ДООЕЛ Скопје, а проектант и надзор „Сара-4 ДОО Скопје“. Пишува и дека инвеститорот добил правосилно одобрение за градба на таа локација од 09 март годинава.