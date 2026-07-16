Граѓанската опција за Македонија – ГРОМ, преку соопштение до јавноста информира дека претседателот на партијата Стевче Јакимовски доброволно заминал на отслужување на затворската казна од шест и пол месеци. Во соопштението тие наведуваат дека судот не ја зел предвид неговата здравствена состојба, односно дека „тој е онколошки неизлечен пациент и оперативниот зафат извршен пред 12 дена само ја покажувал нечовечноста, нехуманоста и флагрантно кршење на човековите права“.

„Длабоко сме разочарани од Кривичниот суд кој го осуди нашиот претседател затоа што поставил две времени градби (бараки), во кои општината функционираше 13 години. Не направи никому штета, туку општината за сите тие години заштеди милион и пол евра кирија доколку користеше простор под закуп и она што е најбитно тој е единствениот случај во Европа кој ќе одлежува ефективна казна затвор за ова исмислено кривично дело за поставување на времен објект со одлука на Совет на општина, со потврдена програма за работа од истиот, програма за јавни набавки и обезбедено пари од Буџет на општината. Тој бараките не ги постави за своите деца и своето семејство, туку за граѓаните на Карпош“, наведено е во соопштението.

На случајот Стевчо Јакимовски, како што додаваат во ГРОМ, судот се потврдил како параполитичка организација, која не ѝ служи на правдата, на законите и на Уставот, туку на политичката партија која е на власт.

„Жално е што во замолкнувањето на нашиот претседател Стевче Јакимовски, покрај Христијан Мицкоски, учествува и правосудниот систем и со ова уште еднаш пред очите на јавноста покажаа дека правдата е селективна, не важи за дивоградбашите кои граделе на државно земјиште за своја сметка без платени комуналии и заработиле милиони, туку во затвор ќе оди најнаградуваниот градоначалник не само во Република Македонија туку и пошироко. Не не’ зачудуваат политичките противници и нивната крволочност, но нека им служи на чест на сите оние од правосудниот систем кои оркестрирано во служба на власта учествуваа во замолкнувањето на Јакимовски. Воедно им благодариме на сите граѓани, знајни и незнајни кои во изминативе дваесетина дена му даваа сесрдна поддршка на претседателот Јакимовски“, пишува во соопштението.

Апелацискиот суд Скопје на 9 јуни ја потврди едногодишната затворска казна за ексградоначалникот на Општина Карпош, Стевчо Јакимовски, во предметот поврзан со изградбата на општинската зграда во Карпош.

Од Судот информираат дека, постапувајќи по жалбите на обвинетите и на надлежниот јавен обвинител, е донесена второстепена пресуда со која е потврдена првостепената одлука за кривичното дело бесправно градење, за кое на Јакимовски му е изречена казна затвор во траење од една година. Во изречената казна ќе му биде пресметано и времето поминато во куќен притвор во периодот од 19 март до 15 август 2019 година.