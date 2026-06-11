Претседателот Доналд Трамп ги прифати податоците што покажуваат дека инфлацијата се зголемила за повеќе од 4%, кажувајќи им на новинарите дека ја сака инфлацијата и повторувајќи го своето верување дека цените ќе паднат штом ќе заврши војната со Иран.

Запрашан за податоците на американската влада што покажуваат дека потрошувачката инфлација се зголемила со најбрзо темпо за три години во мај и дали тоа би можело да ги попречи неговите колеги републиканци само неколку месеци пред среднорочните избори во ноември, Трамп рече: „Ја сакам инфлацијата“.

Потоа претседателот објасни како дал зелено светло за план за тајно движење на танкери за нафта низ Ормускиот теснец поради загриженост за повисоки трошоци и зголемување на инфлацијата. „За мене вредеше“, рече Трамп за својата пресметка и нарекувајќи ја операцијата успешна.

„Кога ќе заврши, ќе видите како нафтата паѓа на местото каде што беше порано“, рече Трамп за поголемата војна. „Таа се спушта. Ќе се сруши како карпа“.

Трамп ја нарече војната против Иран заобиколен пат и ја претстави како прашање од национална безбедност, бидејќи затворањето на клучниот превознички пат од страна на Техеран ги зголеми трошоците за бензин, ѓубрива и други стоки, придонесувајќи за инфлација.

Повисоките цени би можеле да ги спречат и Федералните резерви на САД да ги намалат каматните стапки, што би можело да ги намали трошоците за задолжување, на што Трамп се залага откако се врати на власт минатата година.

Републиканците се стремат да ја задржат контролата врз Претставничкиот дом на САД и Сенатот, но се загрижени дека реакцијата на потрошувачите би можела да им ги предаде уздите на демократите, бидејќи трошоците за живот остануваат главно прашање за гласачите.

Самиот Трамп ги освои претседателските избори во 2024 година во голема мера поради неговото ветување за намалување на инфлацијата, но оттогаш неговиот рејтинг на одобрување, вклучително и за справувањето со трошоците за живот, падна на најниското ниво во неговата политичка кариера.

Напорите за повторно отворање на Ормускиот теснец за сообраќај на танкери за превезување стоки досега се во застој, а раководителите и аналитичарите од индустријата предупредуваат дека во наредните недели би можел да се случи уште еден шок на цената на нафтата, доволно силен за да ги потресе пошироките финансиски пазари.

Дури и ако Трамп и Техеран наскоро постигнат договор, се очекува да бидат потребни месеци за да се започне со снабдувањето. И додека Американците може да бидат поизолирани од горивни шокови од другите нации, континуираните повисоки цени на енергијата би можеле да ја намалат потрошувачката со текот на времето.

Минатиот месец, Трамп рече дека финансиските проблеми на Американците не се фактор додека тој се залага за договор, дури и додека се закануваше со обновени напади врз Иран: „Не размислувам за финансиската состојба на Американците. Не размислувам за никого. Размислувам за едно нешто: Не можеме да дозволиме Иран да има нуклеарно оружје“.