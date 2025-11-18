Секоја компанија би била засегната ако пукне меурот на вештачката интелигенција, изјави за Би-Би-Си, извршниот директор на матичната фирма на Гугл, Алфабет.

Во ексклузивно интервју за Би-Би-Си њуз, Сундар Пичаи рече дека иако растот на инвестициите во вештачката интелигенција (ВИ) бил „извонреден момент“, имало одредена „ирационалност“ во сегашниот бум на вештачката интелигенција.

Ова доаѓа во услови на стравувања во Силиконската долина и пошироко од меур, бидејќи вредноста на компаниите за вештачка интелигенција порасна во последните месеци, а компаниите трошат многу пари во растечката индустрија. На прашањето дали Гугл би бил имун на влијанието од пукањето на меурот на вештачката интелигенција, Пичаи рече дека технолошкиот гигант би можел да ја преброди таа потенцијална бура, но исто така издаде предупредување.

„Мислам дека ниедна компанија нема да биде имуна, вклучително и нас“, рече тој.

Во опсежно ексклузивно интервју во седиштето на Google во Калифорнија, тој се осврна и на енергетските потреби, забавувањето на климатските цели, инвестициите во Велика Британија, точноста на неговите модели на вештачка интелигенција и ефектот од револуцијата на вештачката интелигенција врз работните места.

Интервјуто доаѓа во време кога испитувањето на состојбата на пазарот на вештачка интелигенција никогаш не било поинтензивно.

Акциите на Alphabet се зголемија двојно во вредност за седум месеци на 3,5 трилиони долари (2,7 трилиони фунти), бидејќи пазарите станаа посигурни во способноста на пребарувачот гигант да се спротивстави на заканата од сопственикот на ChatGPT, OpenAI.

Особен фокус е развојот на специјализирани суперчипови за вештачка интелигенција од страна на Alphabet кои се натпреваруваат со Nvidia, управувани од Јенсен Хуанг, кои неодамна достигнаа прва светска проценка од 5 трилиони долари.

Со зголемувањето на проценките, некои аналитичари изразија скептицизам во врска со комплицираната мрежа од 1,4 трилиони долари зделки што се склучуваат околу OpenAI, за кој се очекува да има приходи оваа година помалку од една илјадитина од планираната инвестиција.

Во коментарите што ги повторуваат оние на претседателот на Федералните резерви на САД, Алан Гринспен, во 1996 година, предупредувајќи на „ирационална возбуда“ на пазарот за време на бумот на дотком компаниите и многу пред падот на тој пазар во 2000 година, Пичаи рече дека индустријата може да „претерува“ во инвестициски циклуси како овој. „Можеме да се осврнеме на интернетот токму сега. Очигледно имаше многу вишок инвестиции, но никој од нас не би се запрашал дали интернетот беше длабок“, рече тој.

„Очекувам вештачката интелигенција да биде иста. Затоа мислам дека е и рационална и дека има елементи на ирационалност во еден ваков момент.“ Неговите коментари следат по предупредувањето од Џејми Дајмон, шефот на американската банка ЏП Морган, кој минатиот месец за Би-Би-Си изјави дека инвестициите во вештачката интелигенција ќе се исплатат, но дел од парите вложени во индустријата „веројатно ќе бидат изгубени“.

Но, Пичаи рече дека уникатниот модел на Google за поседување на свој „целосен пакет“ технологии – од чипови до податоци од YouTube, до модели и напредна наука – значи дека е во подобра позиција да се справи со какви било турбуленции на пазарот на вештачка интелигенција. Технолошкиот гигант, исто така, го проширува своето присуство во Велика Британија. Во септември, Alphabet објави дека инвестира во вештачка интелигенција во Велика Британија, издвојувајќи 5 милијарди фунти за инфраструктура и истражување во текот на следните две години.

Пичаи рече дека Alphabet ќе развие „најсовремена“ истражувачка работа во Велика Британија, вклучително и во својата клучна единица за вештачка интелигенција DeepMind, со седиште во Лондон. За прв пат, тој рече дека Google „со текот на времето“ ќе преземе чекор што се турка во владата за „обучување на нашите модели“ во Велика Британија – потег за кој министрите во кабинетот веруваат дека ќе ја зацврсти Велика Британија како трета „суперсила“ за вештачка интелигенција по САД и Кина.

„Ние сме посветени на инвестирање во Велика Британија на прилично значаен начин“, рече Пичаи. Сепак, тој исто така предупреди за „огромните“ енергетски потреби на вештачката интелигенција, кои сочинуваа 1,5% од светската потрошувачка на електрична енергија минатата година, според Меѓународната агенција за енергија.

Пичаи рече дека е потребна акција, вклучително и во Велика Британија, за развој на нови извори на енергија и зголемување на енергетската инфраструктура. „Не сакате да ограничувате економија базирана на енергија и мислам дека тоа ќе има последици“, рече тој.

Тој исто така призна дека интензивните енергетски потреби на нејзиниот растечки потфат со вештачка интелигенција значат дека имало отстапување од климатските цели на компанијата, но инсистираше дека Алфабет сè уште има цел да постигне нето нула до 2030 година со инвестирање во нови енергетски технологии. „Стемпото со кое се надевавме дека ќе постигнеме напредок ќе биде засегнато“, рече тој.

Вештачката интелигенција, исто така, ќе влијае на работата каква што ја знаеме, рече Пичаи, нарекувајќи ја „најдлабоката технологија“ на која човештвото работело. „Ќе мора да работиме преку општествените нарушувања“, рече тој, додавајќи дека тоа исто така ќе „создаде нови можности“.

„Ќе се развива и ќе се менуваат одредени работни места, а луѓето ќе треба да се прилагодат“, рече тој. Оние што ќе се прилагодат на вештачката интелигенција „ќе се снајдат подобро“. „Не е важно дали сакате да бидете наставник [или] лекар. Сите тие професии ќе постојат, но луѓето што ќе се снајдат добро во секоја од тие професии се луѓе што учат како да ги користат овие алатки.“