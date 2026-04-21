Тим Кук се повлекува од функцијата извршен директор на „Епл“ и преминува на улогата на извршен претседател на компанијата, почнувајќи од 1 септември, објави компанијата. Џон Тернус, виш потпретседател на „Епл“ за хардверско инженерство, ќе го замени Кук како извршен директор.

За заминувањето на Кук се шпекулираше во последните месеци, при што „Епл“ се сметаше дека заостанува во развојот на вештачката интелигенција во ера кога секоја друга голема технолошка компанија вложи значителни ресурси и милијарди долари капитални трошоци за развој на напредна вештачка интелигенција.

Времето на Кук како извршен директор на „Епл“ сè уште ќе биде обележано со огромен раст за компанијата. Кога ја презеде функцијата извршен директор, пазарната капитализација на компанијата беше околу 350 милијарди долари; сега е над 4 трилиони долари. Некои од проектите развиени под Кук, како што е автомобилот на „Епл“ што се управува самостојно, не успеаја да добијат популарност и на крајот беа затворени.

Во исто време, единицата за додатоци на „Епл“, која ги вклучува најпродаваните „Епл“ Watch и AirPods, и нејзиниот бизнис за услуги, кој ги држи потрошувачите врзани за хардверот на „Епл“, беа напреднати за време на мандатот на Кук.

Кук првпат се приклучи на „Епл“ во 1998 година, ангажиран директно од Стив Џобс да биде раководител на глобалните операции на компанијата. Сега 65-годишникот одржуваше блиски работни односи и пријателство со Џобс, а кога вториот се повлече во август 2011 година – и почина два месеци подоцна – Кук беше природен наследник.

50-годишниот Тернус работи за „Епл“ од 2001 година и во последните неколку години беше виш потпретседател за хардверско инженерство, известувајќи директно до Кук со зголемена одговорност. Кога ќе ја преземе функцијата извршен директор, тој ќе се приклучи и на одборот на директори на „Епл“.

Во соопштението, Кук рече: „Тернус има ум на инженер, душа на иноватор и срце да води со интегритет и со чест“.