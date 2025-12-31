Извозот на руски природен гас кон Европа преку гасоводи се намали за 44 отсто во 2025 година, достигнувајќи најниско ниво од средината на 1970-те, по затворањето на украинската транзитна рута, пренесува „Ројтерс“.

ЕУ соопшти дека ќе престане целосно да увезува руски гас до крајот на 2027 година, како дел од напорите да ја намали зависноста на блокот од руската енергија и да ги ограничи финансиските средства кои би можеле да се користат за воената кампања на Русија во Украина.

Претходно, Европа беше најголемиот извор на буџетски приходи за Русија од продажбата на нафта и гас, врз основа на гасоводите изградени од Советскиот Сојуз кон Западна Европа во шеесеттите и седумдесеттите години од минатиот век.

Извозот на руски гас кон Европа преку гасоводи достигна врв од над 175–180 милијарди кубни метри годишно во периодот 2018–2019 година, носејќи десетици милијарди долари приходи за „Газпром“ и за руската држава, која има контролен удел во компанијата.