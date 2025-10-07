вто, 7 октомври, 2025

Извештај на Светска банка: На работниците на Западен Балкан им требаат вештини, а на фирмите дигитализација

Банката прогнозира можен недостиг од повеќе од 190.000 работници во следните пет години ако продолжат трендовите на иселување

Доставувањето на заемот беше одобrено на 29 септември од Управниот совет на СБ
Më 29 shtator u miratua huaja nga Bordi i Drejtorëve të BB-së

Економскиот раст за шест земји од Западен Балкан се предвидува малку да се зголеми во 2026 година поради посилниот извоз и инвестиции по забавувањето оваа година, соопшти денеска Светската банка. Се предвидува дека Албанија, Босна, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија заедно ќе имаат економски раст од 3,1 отсто во 2026 година и 3,6 отсто во 2027 година, пренесува Ројтерс.

Тоа би следело по веројатен раст од 3 отсто оваа година – многу послаб од 3,6 отсто во 2024 година и 0,2 процентни поени под претходното предвидување, се вели во извештајот, во кој се забележува висока инфлација и ограничувања во трговијата и инвестициите.
Фискалната политика на регионот остана дисциплинирана и покрај робусниот раст на платите и кредитите, при што нивниот комбиниран дефицит е под 3 отсто од БДП и јавниот долг се намалува, се вели во извештајот.

Сепак, регионот мора да се фокусира на создавање квалитетни работни места за да ја одржи својата конвергенција со Европската Унија.

„За да му се помогне на регионот да стане модерна економија, важно е да се преиспитаат стратегиите за вработување – како што се поттикнување поголемо учество на пазарот на трудот, подобрување на вештините на населението и зајакнување на фирмите преку дигитални надградби“, изјави во извештајот Сјаоќинг Ју, директор на одделот на банката за Западен Балкан.

Во извештајот се вели дека на пазарот на трудот во Западен Балкан, недостигот на работници во некои сектори продолжува и покрај високите стапки на невработеност. Се забележува дека учеството на работната сила, особено кај жените, младите и постарите возрасни лица, е ниско.

Банката предупреди дека регионот ќе се соочи со демографски предизвици бидејќи населението во работоспособна возраст се намалило и се предвидува да се намали за околу 20 отсто до 2050 година. Прогнозира можен недостиг од повеќе од 190.000 работници во следните пет години ако продолжат сегашните трендови.

Западниот Балкан треба да инвестира во инфраструктура, како и да ги зајакне образовните и здравствените системи за да го зголеми учеството на работната сила, се вели во извештајот.

Инвестициите во приватниот сектор би можеле да се зголемат со поттикнување на конкуренцијата во клучните сектори како што се енергетиката и транспортот, реформирање на државните компании, поедноставување на регулативите и поддршка на иновативни стартапи, се додава во извештајот.

