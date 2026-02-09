Европа дојде до болно сознание дека треба да биде поасертивна и воено понезависна од авторитарната американска администрација која повеќе не се залага за либерални демократски норми и вредности, се тврди во извештај подготвен од Минхенската безбедносна конференција, пренесува Гардијан.

Извештајот ја поставува сцената за тотална идеолошка конфронтација со Белата куќа на Трамп на годишниот состанок на високо ниво на специјалисти за безбедносна политика, кој започнува во петок.

Во сега веќе озлогласениот говор на минатогодишниот МБК, потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, тврдеше дека европските елити ја потиснуваат слободата на говорот и „ги отвораат портите“ за масовна миграција. Обраќањето го означи моментот кога Европа сфати дека администрацијата на Трамп повеќе нема да биде сигурен трговски и безбедносен партнер.

Оттогаш европските лидери и тимот на Доналд Трамп водеа низа постојани битки околу теми, вклучувајќи го притисокот на САД да ја принудат Украина да направи територијални отстапки кон Русија, заканите на Трамп да го заземе Гренланд и низа протекционистички мерки на САД, почнувајќи од царински бариери до забрани за влезни инвестиции.

Поделбата беше јасно изложена во говорот на Светскиот економски форум во Давос минатиот месец од страна на канадскиот премиер Марк Карни, кој предупреди на прекин меѓу САД и нивните западни сојузници.

Проценката на Венс за падот на Европа беше засилена во најновата стратегија за национална безбедност на САД, во која беа обвинети европските лидери за надгледување на „цивилизациското бришење“. Неодамна, Трамп ја омаловажи храброста со која европските членки на НАТО се бореа во Авганистан, забелешки што предизвикаа длабока навреда кај воените лидери на Европа.

Венс не се очекува во Минхен оваа година, но американскиот државен секретар, Марко Рубио, и конгресна делегација треба да присуствуваат.

Анкетите нарачани за извештајот покажуваат дека Европејците се повеќе подготвени да работат без американско водство и велат дека тоа повеќе не е потребно.

Извештајот на MSC го обвинува Трамп дека има желба за уништување и дека е на страната на Владимир Путин. „Поголемиот дел од Европа го гледа падот на Соединетите Држави во „конкурентен авторитаризам“ со зголемена загриженост или дури и ужас, прашувајќи се колку е навистина отпорна американската демократија“, се вели во извештајот.

Во извештајот се вели дека САД се одвратиле од либералните принципи што го поткрепувале повоениот поредок и дека Вашингтон можеби воведува постар американски поредок. „Додека поддржувачите на политиките на претседателот Трамп веруваат дека тие „ќе ја направат Америка повторно голема“, критичарите тврдат дека тие во суштина се сведуваат на „самоубиство на суперсила““, се вели во него.

Европските лидери сфатија дека зависноста од американската војска и сместувањето ги достигнува своите граници, се додава во извештајот.

„Европејците неодамна мораа да признаат дека е речиси невозможно да се отфрлат трговските договори што се во спротивност со правилата на отворена трговија или да се зборува против очигледните кршења на суверенитетот на другите земји ако некој е во голема мера зависен од воената помош на земјата што користи принудни тактики и ги намалува постојните норми“, се вели во него. „За Европејците и некои од нивните партнери во Индо-Пацификот, кои долго време се потпираа на Вашингтон да го направи тешкиот товар на одбраната на нивните интереси, ова е особено болно сознание“.