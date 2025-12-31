Во пресрет на новогодишните и божиќните празници, инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) спроведоа засилени контроли во ресторани, месарници, рибарници и други специјализирани продавници за храна од животинско потекло. Инспекторите спровеле 423 надзори во ресторани и гостилници и 228 вонредни контроли кај оператори со храна од животинско потекло.

„Контролите открија непроведени задолжителни здравствени прегледи на вработените, несоодветно складирање и селектирање на храна, нерегистрирани оператори на храна, производи со поминат рок и небезбедна храна, неправилно водење на записи за добра хигиенска и производствена пракса и HACCP системот, неземени мостри за лабораториско тестирање, како и производи без декларации или со нејасни етикети“, се наведува во соопштението од АХВ.

Инспекторите изрекле 60 парични казни во вредност од над 33 илјади евра, а издадени се и опомени и решенија со наредби за отстранување на недоследностите.

„Истовремено уништени се над 624 килограми небезбедна храна, од кои 567 килограми се производи од месо. АХВ апелира до граѓаните, посебно во празничниот период, да купуваат храна само од регистрирани објекти со имплементирани системи за безбедност на храната. Исто така, да ги проверуваат етикетите, правилно да ја чуваат на храната и да се придржуваат до хигиенските стандарди при подготовката на храната во домаќинствата“, се додава во соопштението од АХВ.