Израелската војска уби висок член на милитантната група Хезболах во воздушен напад врз јужните предградија на либанската престолнина Бејрут, и покрај примирјето, пренесува „Би-Би-Си“. Хаитам Али ал-Табтабаи бил шеф на штабот на Хезболах и долгогодишен член на групата. Имал низа високи позиции. Либанското министерство за здравство соопшти дека најмалку пет лица биле убиени, а уште 28 биле ранети во нападот, кој погодил станбена зграда во густо населената област Дахије.

Хезболах ја потврди смртта на Табтабаи, додавајќи дека Израел „преминал црвена линија“ со извршениот напад. Ова е првиот израелски напад на јужен Бејрут по неколку месеци.

Нападот доаѓа во време кога Израел ја засили својата кампања против луѓе и цели кои, според него, се поврзани со Хезболах, шиитска муслиманска група поддржана од Иран, и покрај примирјето кое стапи во сила минатиот ноември под посредништво на САД и Франција.

Израелски функционери велат дека Хезболах се обидува да ги обнови своите воени капацитети, шверцува оружје во Либан и го зголемува производството на експлозивни дронови како алтернатива на ракети и проектили, а растат и стравувањата од ескалација на непријателствата.

Во соопштение по нападот, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави: „Под мое раководство, Државата Израел нема да дозволи Хезболах повторно да ја изгради својата моќ, ниту пак ќе дозволиме повторно да претставува закана за Државата Израел.“

Тој рече дека очекува либанската влада „да ја исполни својата обврска за разоружување на Хезболах“.

Претседателот на Либан, Џозеф Аун, ја повика меѓународната заедница да изврши притисок врз Израел, кој и понатаму окупира најмалку пет локалитети во јужен Либан, да ги запре нападите и да се повлече од земјата, наведувајќи дека израелските дејства претставуваат прекршување на договорот што стави крај на 13-месечниот конфликт.