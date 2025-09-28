Израелските тенкови напредуваат во Газа, медицинските лица не можат да дојдат до повредените

Израелските тенкови се пробија длабоко во станбените области на градот Газа, а локалните здравствени власти денеска соопштија дека не се во можност да одговорат на десетици очајни повици, изразувајќи загриженост за судбината на жителите во целните области.

Сведоци и медицински лица изјавија дека израелските тенкови ги продлабочиле своите упади во населбите Сабра, Тел Ал-Хава, Шеик Радван и Ал-Насер, приближувајќи се кон срцето и западните области на градот Газа, каде што се засолнуваат стотици илјади луѓе.

Израелската војска ја започна својата долго заканувачка копнена офанзива врз градот Газа на 16 септември по недели интензивирање на нападите врз урбаниот центар, принудувајќи стотици Палестинци да избегаат, иако многумина сè уште се таму.

Хамас, од кој Израел бараше да се предаде, во неделата соопшти дека не добил нов предлог од медијаторите, откако американскиот претседател Доналд Трамп во петокот изјави дека договорот за Газа е веројатен. Трамп утре треба да се сретне со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во Белата куќа.

Портпаролот на амбасадата на САД во Израел одделно изјави дека амбасадорот Мајк Хакаби ќе отпатува во Египет за да се сретне со египетски претставници како дел од редовните дипломатски консултации што се спроведуваат меѓу амбасадите на САД во регионот.

Службата за цивилни вонредни ситуации во Газа доцна во саботата соопшти дека Израел одбил 73 барања, испратени преку меѓународни организации, за спасување на повредени Палестинци во градот Газа.

Израелските власти немаа непосреден коментар. Војската претходно соопшти дека силите ги прошируваат операциите во градот и дека петмина милитанти кои испукале противтенковски проектил кон израелските трупи биле убиени од страна на израелските воздухопловни сили.

Во текот на изминатите 24 часа, воздухопловните сили погодиле 140 воени цели низ Газа, вклучувајќи милитанти и она што го опишаа како воена инфраструктура, соопшти војската.

Најмалку пет лица беа убиени во воздушен напад во областа Ал Насер во Газа, соопштија локалните здравствени власти. Медицинските лица пријавија уште 16 смртни случаи во нападите врз куќите во централна Газа, со што бројот на жртви денеска се искачи на најмалку 21.

Министерството за здравство на Газа соопшти дека најмалку 77 лица се убиени од израелски оган во последните 24 часа.

Воената опсада на Израел предизвика хуманитарна катастрофа низ Газа. Четири здравствени установи во градот Газа се затворени овој месец, соопшти Светската здравствена организација. Некои центри за неухранетост исто така се затворени, соопшти ОН.

Светската програма за храна проценува дека помеѓу 350.000 и 400.000 Палестинци избегале од градот Газа од минатиот месец, иако стотици илјади остануваат. Израелската војска проценува дека околу еден милион Палестинци биле во градот Газа во август.

Израел го започна својот напад врз Газа пред речиси две години откако во напад предводен од Хамас беа убиени околу 1.200 луѓе, а 251 беа земени како заложници, според израелските пресметки.

Оттогаш, според здравствените власти во Газа, израелските сили убиле повеќе од 66.000 Палестинци во енклавата, го раселиле целото население и го осакатиле здравствениот систем на територијата.