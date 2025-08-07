чет, 7 август, 2025

Израелски воени команданти се против идејата на Нетанјаху за целосно заземање на Газа

Нетанјаху е под силен меѓународен притисок да постигне прекин на огнот во Газа, која е претворена во урнатини

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: Emad El Byed on Unsplash, архивска фотографија, мај 2024 г.

Шефот на израелската војска се спротивстави на плановите на Бенјамин Нетанјаху да ги заземе областите во Газа што веќе не ги контролира, а премиерот се соочува со зголемен притисок поради војната и дома и во странство. Ејал Замир, началник на воениот штаб, го предупреди премиерот дека преземањето на остатокот од Газа може да ја зароби војската на територијата, од која се повлече пред две децении, и може да направи штета на заложниците што се држат таму, пренесува Ројтерс.

Израелската војска вели дека веќе контролира 75 отсто од Газа по речиси две години војна, која започна кога милитантната група Хамас ги нападна јужните израелски заедници во октомври 2023 година. Таа постојано се спротивставува на воведувањето воена власт, анексирањето на територијата и обновата на еврејските населби таму – политики што ги застапуваат некои членови на владата.

Нетанјаху е под силен меѓународен притисок да постигне прекин на огнот во крајбрежната енклава, која е претворена во урнатини. Поголемиот дел од населението од околу 2 милиони е раселено повеќе пати, а хуманитарните групи велат дека жителите се на работ на глад.

ОН ги нарече извештаите за можно проширување на воените операции на Израел во Газа„длабоко алармантни.

Војската, која го обвинува Хамас дека дејствува меѓу цивили, понекогаш ги избегнуваше областите каде што разузнавачките служби сугерираа дека се држат заложници, а поранешните заложници рекоа дека нивните киднапери се заканувале дека ќе ги убијат доколку израелските сили се приближат.

Министерот за одбрана Израел Кац изјави дека воениот началник има и право и должност да го искаже своето мислење, но рече дека војската ќе ги спроведува одлуките на владата сè додека не се постигнат сите воени цели.

Кабинетот на Нетанјаху ја потврди средбата со Замир, но одби да коментира, а војската не одговори на барањето за коментар.

Нетанјаху, кој во мај изјави дека Израел ќе ја контролира цела Газа, ја предводи најдесничарската коалициска влада во историјата на Израел, а некои од неговите клучни партнери во минатото се заканија дека ќе се откажат ако владата ја заврши војната.

Лидерот на опозицијата Јаир Лапид им рече на новинарите дека го советувал Нетанјаху дека јавноста не е заинтересирана за продолжување на војната и дека целосно воено преземање би било многу лоша идеја.

