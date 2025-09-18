Израелски тенкови влегоа во станбените квартови на Газа

Десетици израелски тенкови и воени возила навлегле во голем станбен кварт во градот Газа, на вториот ден од израелската копнена офанзива насочена кон окупирање на областа, сведочат за Би-Би-Си локални жители и очевидци. Видео снимките покажуваат тенкови, булдожери и оклопни транспортери како се движат по рабовите на Шеик Радван, во северниот дел на градот Газа. Густи облаци од чад може да се видат додека израелските сили пукаат со артилериски гранати и чадни бомби за да го покријат своето напредување. Шеик Радван е дом на десетици илјади луѓе пред војната и се сметаше за една од најгусто населените области во градот.

Израел вели дека целта на неговата офанзива во градот Газа е да ги ослободи заложниците што ги држи Хамас и да ги порази неговите 3.000 борци во нивното последно упориште, но операцијата предизвика широка меѓународна осуда.

Лидерите на повеќе од 20 големи агенции за помош, вклучувајќи ги „Спасете ги децата“ и „Оксфам“, предупредија дека нехуманоста на ситуацијата во Газа е неспорна.

Жителите на Шеик Радван изјавија дека упадот следел по бран тешки воздушни напади насочени кон згради и главни улици низ населбата, во она што изгледало како подготовка за копнен напад.

Саад Хамада, локален жител кој избега на југ со своето семејство, изјави за Би-Би-Си: „Дроновите не оставија ништо. Тие погодија соларни панели, генератори на електрична енергија, резервоари за вода, дури и интернет мрежата. „Животот стана невозможен и тоа е она што ги принуди повеќето луѓе да заминат и покрај опасноста.“

Сликите од тенкови на улиците на градот Газа предизвикаа широка паника кај жителите, особено оние што сè уште живеат во западните и централните делови на градот.

Упадот во Шеик Радван предизвика уште еден бран на раселување, при што илјадници семејства бегаат на југ. Долги редици автомобили натоварени со работи беа видени на патиштата, додека израелската армија отвори пат кон југ преку патот Салахедин. Жителите велат патувањата траат со часови и чинат многу пари поради недостигот на транспорт и високите цени.

Пред војната, Шеик Радван беше еден од најпрометните квартови во градот Газа, дом на десетици училишта, џамии и пазари, а во последните месеци веќе беше постојано погоден од воздушни напади.