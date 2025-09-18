чет, 18 септември, 2025

Израелски тенкови влегоа во станбените квартови на Газа

Израел вели дека целта на неговата офанзива во градот Газа е да ги ослободи заложниците што ги држи Хамас и да ги порази неговите 3.000 борци

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Агенцијата на ОН за палестински бегалци (УНРА) вели дека многумина биле раселени по повеќе од десет пати | Фото:  / IDF Spokesperson's Unit

Десетици израелски тенкови и воени возила навлегле во голем станбен кварт во градот Газа, на вториот ден од израелската копнена офанзива насочена кон окупирање на областа, сведочат за Би-Би-Си локални жители и очевидци. Видео снимките покажуваат тенкови, булдожери и оклопни транспортери како се движат по рабовите на Шеик Радван, во северниот дел на градот Газа. Густи облаци од чад може да се видат додека израелските сили пукаат со артилериски гранати и чадни бомби за да го покријат своето напредување. Шеик Радван е дом на десетици илјади луѓе пред војната и се сметаше за една од најгусто населените области во градот.

Израел вели дека целта на неговата офанзива во градот Газа е да ги ослободи заложниците што ги држи Хамас и да ги порази неговите 3.000 борци во нивното последно упориште, но операцијата предизвика широка меѓународна осуда.
Лидерите на повеќе од 20 големи агенции за помош, вклучувајќи ги „Спасете ги децата“ и „Оксфам“, предупредија дека нехуманоста на ситуацијата во Газа е неспорна.

Жителите на Шеик Радван изјавија дека упадот следел по бран тешки воздушни напади насочени кон згради и главни улици низ населбата, во она што изгледало како подготовка за копнен напад.

Саад Хамада, локален жител кој избега на југ со своето семејство, изјави за Би-Би-Си: „Дроновите не оставија ништо. Тие погодија соларни панели, генератори на електрична енергија, резервоари за вода, дури и интернет мрежата. „Животот стана невозможен и тоа е она што ги принуди повеќето луѓе да заминат и покрај опасноста.“
Сликите од тенкови на улиците на градот Газа предизвикаа широка паника кај жителите, особено оние што сè уште живеат во западните и централните делови на градот.

Упадот во Шеик Радван предизвика уште еден бран на раселување, при што илјадници семејства бегаат на југ. Долги редици автомобили натоварени со работи беа видени на патиштата, додека израелската армија отвори пат кон југ преку патот Салахедин. Жителите велат патувањата траат со часови и чинат многу пари поради недостигот на транспорт и високите цени.

Пред војната, Шеик Радван беше еден од најпрометните квартови во градот Газа, дом на десетици училишта, џамии и пазари, а во последните месеци веќе беше постојано погоден од воздушни напади.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Масовно иселување од Газа заради офанзивата на Израел, се спасуваат и вредни артефакти заштитени од УНЕСКО

Офанзивата што Израел ја започна во градот Газа во вторникот, предизвика масовно иселување на илјадници палестинци. Тие го напуштаат градот кој веќе е во...
Повеќе
Подглавна секција

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ симната од програма заради коментари на водителот за убиството на Чарли Кирк

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ е симната од програмата на каналот Еј-Би-Си, откако коментарите на водителот на ноќната емисија за убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк предизвикаа закани од страна на ...
Повеќе
Ctrl - Z

Најновото ажурирање на играта Genshin Impact влијае позитивно на развивање на креативна имагинација кај најмладите

Најиграната игра на мобилни телефон и персонални компјутери од страна на најмладите - Genshin Impact, првично наменета да емулира интерактивна средина во стил на аниме - посебните јапонски анимирани филмови, со...
Повеќе
Македонија

Со Методологијата за енергетска сиромаштија ќе се препознаваат ранливи домаќинства кои имаат високи трошоци за енергија

Методологијата за енергетска сиромаштија ќе воспостави јасни критериуми за препознавање на ранливите домаќинства како што се ниските приходи, високите трошоци за енергија во семејниот буџет и ниската енергетска ефикасност на домаќинствата,...
Повеќе
Подглавна секција

Израелски тенкови влегоа во станбените квартови на Газа

Десетици израелски тенкови и воени возила навлегле во голем станбен кварт во градот Газа, на вториот ден од израелската копнена офанзива насочена кон окупирање на областа, сведочат за Би-Би-Си локални жители...
Повеќе

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ симната од програма заради коментари на водителот за убиството на Чарли Кирк

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ е симната од програмата на каналот Еј-Би-Си, откако коментарите на водителот на ноќната емисија за убиството на конзервативниот активист Чарли Кирк предизвикаа закани од...
Genshin Impact Nod Krai скриншот од анимација од главниот вебсајт на играта

Најновото ажурирање на играта Genshin Impact влијае позитивно на развивање на креативна имагинација кај најмладите

Со Методологијата за енергетска сиромаштија ќе се препознаваат ранливи домаќинства кои имаат високи трошоци за енергија

Израелски тенкови влегоа во станбените квартови на Газа

САД ќе инвестира 150 милијарди фунти во Велика Британија

Под мотото „Ниту една повеќе“, утре протест поради фемицидот во Велес

Обвинителство направи увид во Трубарево, дежураат и пожарникари оти депонијата повремено чади

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Eмисијата „Џими Кимел во живо“ симната од програма заради коментари на водителот за убиството на Чарли Кирк

Genshin Impact Nod Krai скриншот од анимација од главниот вебсајт на играта

Најновото ажурирање на играта Genshin Impact влијае позитивно на развивање на креативна имагинација кај најмладите

Со Методологијата за енергетска сиромаштија ќе се препознаваат ранливи домаќинства кои имаат високи трошоци за енергија