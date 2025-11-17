Израелските податоци покажуваат дека најмалку 98 Палестинци починале во притвор од октомври 2023 година, а реалниот број е веројатно значително поголем бидејќи стотици луѓе притворени во Газа се водат како исчезнати, соопшти група за човекови права со седиште во Израел, пренесува Гардијан.

Лекари за човекови права – Израел (PHRI) ги следеа смртните случаи од причини како физичко насилство, медицинско занемарување и неухранетост за нов извештај, користејќи барања за слобода на информации, форензички извештаи и интервјуа со адвокати, активисти, роднини и сведоци.

Израелските власти обезбедија сеопфатни податоци само за првите осум месеци од војната. Во овој период, официјалните бројки покажуваат невидена стапка на жртви меѓу палестинските притвореници, во просек една смрт на секои четири дена.

Војската последен пат ги ажурираше податоците за смртните случаи во притвор за мај 2024 година, а Израелската затворска служба (IPS) во септември 2024 година. Истражувачите на PHRI идентификуваа уште 35 смртни случаи во притвор по овие датуми и ги потврдија со израелските власти.

Иако вкупниот број на регистрирани смртни случаи е значително поголем од другите неодамнешни проценки, веројатно не успева да го долови целосниот обем на загубите на Палестинците, рече Наџи Абас, директор на одделот за затвореници и притвореници во PHRI.

„Иако даваме докази за поголем број смртни случаи од [претходно објавените], ова не е целосна слика“, рече тој. „Сигурни сме дека сè уште има луѓе кои починале во притвор за кои не знаеме.“

Датотечните израелски податоци покажуваат дека поголемиот дел од палестинските затвореници од Газа кои починале во затвор биле цивили, според паралелна истрага на Гардијан, израелско-палестинското издание +972 Magazine и медиумот на хебрејски јазик Local Call.

Во мај оваа година, базата на податоци на военото разузнавање што ги следи сите борци на Хамас и палестинскиот исламски џихад во Газа, список од повеќе од 47.000 именувани лица, наведува само 21 смртен случај во притвор. До тој момент, 65 Палестинци од Газа починаа во затвор.

Бројките за смртни случаи во притвор ги опфаќаат „безбедносните затвореници“, категорија што ги вклучува цивилите од Газа кои се притворени без обвинение или судење и затворениците на совеста од окупираниот Западен Брег. Тројца од починатите беа Палестинци со државјанство или престој во Израел.

Физичкото насилство, тортурата и другите злоупотреби врз Палестинците се нормализирани низ целиот израелски затворски систем во текот на две години војна, при што крајно десничарскиот министер за национална безбедност, Итамар Бен-Гвир, се фали со оброци за гладување и подземен затвор во кој се чуваат Палестинци кои никогаш не гледаат светлина.

Сегашните и поранешните притвореници и информаторите од израелската војска имаат наводни системски прекршувања на меѓународното право.

Институционализираната суровост дојде со вознемирувачки пораст на смртните случаи регистрирани во најмалку 12 цивилни и воени објекти во Израел. Во деценијата пред војната, во просек имало два или три смртни случаи годишно.

„Ова не е само поединечен случај тука и таму. Тоа е системско и ќе продолжи“, рече Абас, делумно затоа што постои култура на речиси целосна неказнивост за убивање и малтретирање на Палестинците.

Само еден случај на напад врз притвореници е изведен на суд, при што војникот е осуден на седум месеци. Обидот за гонење на други за суров напад, вклучително и сексуално насилство, доведе до десничарски протести и апсење на врвниот воен адвокат во Израел, при што осомничените сега бараат отфрлање на обвиненијата против нив.

„И покрај овој масовен број на смртни случаи, повеќе од две години никој не е уапсен“, рече Абас. „Нема обвиненија за никакво убиство.

„Додека се применуваат овие политики, секој Палестинец во притвор е во опасност, дури и здравите, дури и младите кои немаат [основни] медицински проблеми.“

Некои смртни случаи во притвор биле од висок профил, вклучувајќи го и Аднан ал-Бурш, 50, кој бил раководител на ортопедија во болницата ал-Шифа, и починал во затворот Офер по четири месеци притвор.

Затвореник држен со Бурш сведочеше дека бил донесен во дворот од страна на стражарите кратко пред неговата смрт, видливо повреден и гол од половината надолу. Неговото тело не е вратено во Газа.

Други затвореници кои починале во израелски притвор остануваат анонимни. Затворската служба и војската му дале на PHRI број на смртни случаи во притвор, како и минимални други детали, вклучувајќи го и местото каде што починале, но не и имињата на затворениците.

Во 21 случај, претежно лица од Газа, PHRI не можеше да ги спореди малкуте детали дадени од властите со смрт регистрирана од организации за човекови права, или преку сведоштва од ослободени притвореници или преку известување во медиумите.

Семејствата на притворените можеби не знаат ниту за смртта на нивните најблиски, бидејќи Израел го отежнуваше следењето на Палестинците што ги држи. Седум месеци на почетокот на војната, израелската војска одбиваше да даде основни информации за статусот на илјадници луѓе притворени во Газа, всушност спроведувајќи политика на присилно исчезнување, соопшти PHRI.

Од мај 2024 година, обезбеди е-адреса за прашања за Палестинците од Газа, но ова обезбеди само делумно и ограничено подобрување. PHRI забележа „континуирани неуспеси и недостаток на транспарентност“.

На адвокатите постојано им се кажува дека нема евиденција за апсењето на нивниот клиент, дури и кога тоа е добро документирано. Во текот на шест месеци минатата година, израелските власти дадоа ваков одговор на прашањата за статусот на околу 400 лица, соопшти групата за човекови права HaMoked.

Меѓу најпознатите затвореници е Хусам Абу Сафија, директор на болницата Камал Адван во Газа, кој беше приведен за време на рација во декември 2024 година. Една недела израелската војска негираше дека го држела, и покрај видео снимките на кои се гледа како израелски војници го водат во возило.