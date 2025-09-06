Израелската војска од жителите на Газа бара веднаш да си заминат и да ги напуштат своите домови

Нетанјаху вели дека градот Газа е упориште на Хамас и дека неговото освојување е неопходно за да се поразат палестинските исламистички милитанти, чиј напад врз Израел во октомври 2023 година ја предизвика војната

Израелската војска во изјави дека Палестинците во градот Газа, најголемата урбана област на енклавата, треба веднаш да се заминат на југ, предупредувајќи дека војската дејствува низ целиот град, пренесува Ројтерс.

Израелските сили со недели спроведуваат офанзива врз предградијата на северниот град откако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ѝ нареди на војската да го освои.

Нетанјаху вели дека градот Газа е упориште на Хамас и дека неговото освојување е неопходно за да се поразат палестинските исламистички милитанти, чиј напад врз Израел во октомври 2023 година ја предизвика војната.

Нападот се заканува да расели стотици илјади Палестинци кои се засолнуваат таму од речиси двегодишни борби. Пред војната, околу еден милион луѓе, речиси половина од населението на Газа, живееле во градот.

Портпаролот на израелската војска, Авичај Адрае, напиша на Икс дека жителите треба да го напуштат градот и да се упатат кон одредената крајбрежна област Кан Јунис во јужна Газа, уверувајќи ги оние што бегаат дека таму ќе можат да добијат храна, медицинска нега и засолниште.

Во четврток, војската соопшти дека има контрола врз речиси половина од градот. Вели дека контролира околу 75% од цела Газа. Многу од оние во градот Газа беа раселени претходно во војната, само за подоцна да се вратат. Некои жители рекоа дека одбиваат повторно да бидат раселени.

Војската со недели извршуваше тешки напади врз градот, напредувајќи низ надворешните предградија, а оваа недела силите беа на неколку километри од центарот на градот.

Нетанјаху, поддржан од десничарските сојузници на коалицијата, нареди заземање на градот Газа спротивно на советот на военото раководство на Израел, според израелските официјални лица. И покрај двоумењето, војската повика десетици илјади резервисти да ја поддржат операцијата.

Војната во Газа сè повеќе го остава Израел дипломатски изолиран, а некои од неговите најблиски сојузници ја осудуваат кампањата што ја опустоши малата територија.

Исто така, има сè поголеми повици во Израел, предводени од семејствата на заложниците и нивните поддржувачи, за завршување на војната со дипломатски договор што би обезбедил ослободување на преостанатите 48 заробеници.

Израелските власти веруваат дека 20 од заложниците се живи. Нетанјаху се залага за договор „сè или ништо“ според кој сите заложници ќе бидат ослободени одеднаш, а Хамас ќе се предаде.

Израелските воени претставници велат дека убиле многу од клучните лидери на Хамас и илјадници негови борци, сведувајќи ја палестинската милитантна група на герилска сила.

Хамас понуди да ослободи некои заложници за привремен прекин на огнот, слично на условите што беа дискутирани во јули пред да се распаднат преговорите со посредство на САД и арапските држави.

Групата, која владееше со Газа речиси две децении, но денес контролира само делови од енклавата, долго време изјавуваше дека ќе ги ослободи сите заложници ако Израел се согласи да ја заврши војната и да ги повлече сите свои сили од Газа.

Повеќето од заложниците што беа ослободени беа ослободени преку дипломатски преговори со посредство на САД и арапските држави. Последните разговори пропаднаа во јули, а Израел и Хамас се обвинија меѓусебно за преговарање со лоша намера.