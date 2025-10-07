Израелците ја одбележуваат годишнината од нападот на Хамас на 7 октомври во кој загинаа 1.200 луѓе

Израелците денеска ќе се соберат низ целата земја за да ја одбележат втората годишнина од нападот на 7 октомври, во кој милитантите предводени од Хамас убија околу 1.200 луѓе и зедоа 251 заложник за време на нападот врз јужен Израел.

Неофицијални комеморации ќе се одржат во малите кибуци во јужен Израел чии членови беа убиени или киднапирани, а голем собир ќе се одржи во Тел Авив за да се повика на ослободување на преостанатите заложници од заробеништвото на Хамас во Газа. Официјалната национална церемонија на сеќавање ќе се одржи на 16 октомври на националните гробишта во Израел на планината Херцл по еврејскиот празник Симхат Тора.

Сеќавањето на колективната траума од нападот пред две години – најсмртоносниот поединечен напад во историјата на Израел – сè уште е присутно низ целата земја. Лицата на заложниците што сè уште се држат во Газа се залепени на автобуските станици низ целата земја, а домовите што беа запалени од милитантите додека ограбуваа низ кибуците се изгорени и напуштени.

Стотици преживеани од нападот на музичкиот фестивал Нова присуствуваа на комеморацијата во неделата со поранешните заложници и семејствата на жртвите.

„Овој ангел денес ќе наполнеше 27 години. Го живеам сеќавањето како да беше пред еден час“, рече Офир Дор, чиј син Идан Дор беше убиен на фестивалот, стоејќи под споменикот на кој беа прикажани лицата на жртвите.

Годишнината е засенета од надежите дека војната во Газа конечно може да заврши. Преговорниците од Хамас и Израел се собраа во Египет каде што започнаа индиректни разговори за да ги договорат деталите за ослободувањето на сите заложници држени во Газа и враќањето на речиси 2.000 палестински затвореници, како и првичното повлекување на израелските трупи од Газа.

Оваа рунда преговори, иако е сè уште далеку од договор, предизвика поголем ентузијазам од сите мировни напори откако последниот прекин на огнот беше прекинат во средината на март.

Бенјамин Нетанјаху рече дека се надева дека ќе го објави ослободувањето на заложниците во наредните денови, додека Доналд Трамп му се закани на Хамас со тотално уништување ако договорот не се случи.

Некои комеморативни настани беа пренаменети во собири за да се повика владата да постигне договор за враќање на заложниците дома и да се стави крај на војната. На собирот на Плоштадот на заложниците во Тел Авив во саботата навечер, семејствата побараа Нетанјаху да се согласи со планот на Трамп за ставање крај на војната во Газа.

Во Газа, Палестинците со задржан здив чекаат дали ќе се реализира прекин на огнот. И покрај барањата на Трамп Израел да престане да бомбардира Газа во очекување на ослободување на заложници, нападите врз појасот продолжија. Министерството за здравство на Газа соопшти дека најмалку 19 лица биле убиени од Израел во последните 24 часа, вклучувајќи две лица кои барале помош.

Денеска се одбележува втората годишнина од почетокот на израелската воена кампања врз Појасот Газа, која донесе материјална и човечка штета на луѓето што живеат таму.

Според Министерството за здравство на Газа, повеќе од 67.000 Палестинци се убиени, а околу 170.000 се ранети од Израел во Газа. Најмалку 460 луѓе починаа од глад во Газа, а во делови од појасот Газа се одвива глад – производ на она што повеќето хуманитарни агенции го нарекуваат израелска блокада на Газа. Израел го негираше тврдењето.

Истражна комисија на ОН, неколку групи за човекови права и водечкото светско здружение на научници за геноцид изјавија дека Израел извршил геноцид во Газа во последните две години. Израел го негираше обвинението и рече дека неговите постапки претставуваат самоодбрана.