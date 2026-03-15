Израел започна уште еден „широк“ бран напади врз цели во западен Иран, соопштија израелските одбранбени сили.

Израелското министерство за здравство објави дека во Израел 108 лица се однесени во болница со повреди во последните 24 часа. Од нив, 96 имале полесни повреди, двајца биле во „умерена“ состојба, а девет сè уште се на лекарска проверка, објави Би-Би-Си.

Од почетокот на конфликтот, се наведува дека 3.195 лица биле згрижени во болница поради повреди.

Министерството за здравство на Израел не го објави бројот на регистрирани смртни случаи.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Арагчи, во интервју за „Алараби Алџадид“ изјави дека Моџтаба Хамнеи е „во добра здравствена состојба“ и дека„целосно ја контролира ситуацијата“.

Моџтаба се нема појавено јавно од неговото назначување на 8 март. Неговото прво јавно обраќање беше емитувано од државните медиуми на 12 март, прочитано од презентер.

Тој вели дека Иран ја поздравува секоја „регионална иницијатива што води кон фер крај на војната“, а Хормуз вели е отворен за соработка со сите освен со американските бродови и сојузниците на САД.

Во иранскиот град Урмија, уапсени се 20 лица обвинети за испраќање воени, полициски и безбедносни локации на Израел.

Новинската агенција Тасним, која е поврзана со Корпусот на Исламската револуционерна гарда, соопшти дека се погодени неколку мрежи на платеници поврзани со израелски агенти и дека 20-те лица се приведени по судска наредба.