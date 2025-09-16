вто, 16 септември, 2025

Израел започна „значајна операција“ вели Нетанјаху – Жителите на Газа се предупредени да се евакуираат

Двајца од функционерите рекоа дека копнената инвазија е во рана фаза. Сите зборуваа под услов на анонимност за да разговараат за чувствителни воени и владини операции

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: U.S. Department of State from United States, Public domain, via Wikimedia Commons

Израелската војска започна копнен упад во градот Газа рано во вторник, според тројца израелски функционери, започнувајќи ризична операција за преземање контрола врз клучна урбана област дури и кога стотици илјади жители остануваат таму, пренесува Њујорк Тајмс.

Двајца од функционерите рекоа дека копнената инвазија е во рана фаза. Сите зборуваа под услов на анонимност за да разговараат за чувствителни воени и владини операции.

Новинарите моментално го испрашуваат тричлениот експертски панел на истражната комисија на ОН, со која претседава Нави Пилај, поранешна шефица на ОН за човекови права од Јужна Африка, по нејзиниот заклучок дека Израел извршил геноцид врз Палестинците во Газа.

Израелското Министерство за надворешни работи ги отфрли наодите за геноцид на истражната комисија на Обединетите нации, осудувајќи го извештајот како „искривен и лажен“.

Портпаролот ги обвини тројцата експерти од комисијата дека ефикасно се „застапници на Хамас“ и дека се потпираат „целосно на лагите на Хамас, испрани и повторувани од други“ кои „веќе беа темелно побиени“.

ИзворЊујорк Тајмс

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави...
Повеќе
Подглавна секција

Марко Рубио се сретна со Нетанјаху да разговараат за последиците од израелскиот напад врз Катар

Американскиот државен секретар Марко Рубио се сретна со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во Ерусалим, а се очекува последиците од израелскиот напад врз Катар да...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската армија има...
Повеќе
Македонија

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

На 15.09.2025 во 15:30 часот во СВР Велес е пријавено е дека на ул.,,Кочо Рацин“ во Велес е пронајдено женско лице со повреди по телото од остар предмет. На местото излегоа...
Повеќе
Подглавна секција

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Роберт Редфорд, ѕвездата на холивудските класици, вклучувајќи ги „Буч Касиди“ и „Санденс Кид“, „Стинг“ и „Сите луѓе на претседателот“, почина на 89-годишна возраст. Во изјава за „Њујорк тајмс“, неговиот публицист изјави дека...
Повеќе
Главна секција

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Основното јавно обвинителство Скопје утре ќе започне со увид на лице место за да ги истражи причините за настанувањето на пожарот во Трубарево. Истовремено, од Основниот кривичен суд е побарано да...
Повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската...

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Службените возила добиваат нови таблици, граѓаните ќе можат да пријавуваат злоупотреби

Кој кого победи на досегашните локални избори: ВМРО-ДПМНЕ – СДСМ 4:3

Мицкоски: МВР идентификува 20 лица поврзани со пожарите

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст