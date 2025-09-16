Израел започна „значајна операција“ вели Нетанјаху – Жителите на Газа се предупредени да се евакуираат

Израелската војска започна копнен упад во градот Газа рано во вторник, според тројца израелски функционери, започнувајќи ризична операција за преземање контрола врз клучна урбана област дури и кога стотици илјади жители остануваат таму, пренесува Њујорк Тајмс.

Двајца од функционерите рекоа дека копнената инвазија е во рана фаза. Сите зборуваа под услов на анонимност за да разговараат за чувствителни воени и владини операции.

Новинарите моментално го испрашуваат тричлениот експертски панел на истражната комисија на ОН, со која претседава Нави Пилај, поранешна шефица на ОН за човекови права од Јужна Африка, по нејзиниот заклучок дека Израел извршил геноцид врз Палестинците во Газа.

Израелското Министерство за надворешни работи ги отфрли наодите за геноцид на истражната комисија на Обединетите нации, осудувајќи го извештајот како „искривен и лажен“.

Портпаролот ги обвини тројцата експерти од комисијата дека ефикасно се „застапници на Хамас“ и дека се потпираат „целосно на лагите на Хамас, испрани и повторувани од други“ кои „веќе беа темелно побиени“.