Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Операцијата, која според израелската армија има цел да ја „уништи воената инфраструктура на Хамас“, започна истиот ден кога експерти ангажирани од Советот за човекови права на Обединетите нации го обвинија Израел за извршување геноцид во Газа.

Газа, јануари 2025 г. | Фото: Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, Викимедија комонс

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес.

Операцијата, која според израелската армија има цел да ја „уништи воената инфраструктура на Хамас“, започна истиот ден кога експерти ангажирани од Советот за човекови права на Обединетите нации го обвинија Израел за извршување геноцид во Газа. Израел ги одби наводите како „искажување на изобличени и лажни информации“.

Израелски воен претставник, кој зборувал под услов на анонимност, изјавил за Асошиејтед Прес дека „главната фаза“ од операцијата во Газа Сити започнала.

Палестинските здравствени власти соопштија дека најмалку 69 лица загинале во последните напади, меѓу кои и 22 деца.

Во болницата Шифа биле донесени телата на 49 загинати, а десетици други биле повредени. Ал-Ахли болницата примила 17 тела, а Ал-Кудс уште три. Локалните жители опишуваат дека луѓето бегаат пеш или со камиони за кои се наплаќа по околу 1.000 долари за превоз кон јужно назначената „хуманитарна зона“.

Американскиот државен секретар Марко Рубио, при кусата посета на регионот, предупреди дека постои „многу краток прозорец“ за евентуален мировен договор.

ИзворAP news

