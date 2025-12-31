Израел објави дека ќе ги запре десетици хуманитарни организации да работат во Газа во рок од 36 часа поради тоа што не ги исполниле строгите нови барања за предавање на лични податоци на палестинскиот и меѓународниот персонал распореден на опустошената територија.

На листата на групи погодени од забраната се наоѓаат некои од најпознатите хуманитарни организации во светот, како што се АкшнЕјд, Меѓународниот комитет за спасување и Лекари без граници (MSF).

Вторничкото соопштение од Министерството за дијаспора доаѓа во услови на жестоки бури кои во последните денови уништија илјадници шатори во Газа, влошувајќи ја веќе акутната хуманитарна криза.

Министрите за надворешни работи на 10 земји изразија сериозна загриженост за повторно влошување на хуманитарната ситуација на опустошената територија, велејќи дека ситуацијата е катастрофална.

„Со приближувањето на зимата, цивилите во Газа се соочуваат со ужасни услови со обилни врнежи од дожд и опаѓање на температурите“, изјавија министрите на Велика Британија, Канада, Данска, Финска, Франција, Исланд, Јапонија, Норвешка, Шведска и Швајцарија во заедничка изјава објавена од Министерството за надворешни работи на Велика Британија во вторник.

Во изјавата се додава дека 1,3 милиони луѓе сè уште имаат потреба од итна поддршка за засолниште. Повеќе од половина од здравствените установи се само делумно функционални и се соочуваат со недостиг на основна медицинска опрема и потрошен материјал. Целосниот колапс на санитарната инфраструктура остави 740.000 луѓе ранливи на токсични поплави.

Министрите апелираа до ОН и нејзините партнери да продолжат со својата работа во Газа и да ги укинат неразумните израелски ограничувања за увоз што се смета дека имаат двојна употреба.

Израел блокираше стотици предмети да влезат во Газа врз основа на тоа дека тие може да бидат користени од Хамас за обнова на тунели или за воени цели. Предметите вклучуваат витално потребна медицинска опрема и опрема за засолниште.

Министрите, исто така, апелираа за отворање премини за да се зголеми протокот на хуманитарна помош во Газа, велејќи дека коридорите за движење на стоки остануваат затворени или строго ограничени за хуманитарна помош, вклучувајќи ја и Рафа, најголемата влезна точка што води директно до Египет.

„Бирократските царински процеси и обемните проверки предизвикуваат одложувања, додека комерцијалниот товар е дозволен послободно“, се вели во соопштението.

„Целта од 4.200 камиони неделно, вклучувајќи ја и распределбата на 250 камиони на ОН дневно, треба да биде под, а не плафон. Овие цели треба да се укинат за да можеме да бидеме сигурни дека виталните залихи пристигнуваат во огромниот потребен обем“, се додава во него.

Според договорот од 20 точки што овозможи кревко примирје да стапи на сила во октомври, Израел е должен да дозволи целосна помош веднаш да биде испратена во Газа.

Прекинот на огнот стави крај на двегодишниот немилосрден конфликт, но понатамошниот напредок кон траен мировен договор е во застој, при што Израел вели дека нема да се повлече од 53% од територијата на Газа што е сè уште под негова контрола сè додека Хамас не се разоружа и не ги врати остатоците од последниот заложник што го држи. Исламистичката милитантна организација досега одбива да се обврзе на целосно разоружување.

Зборувајќи во понеделник, Доналд Трамп рече дека се надева оти реконструкцијата наскоро би можела да започне на палестинската територија, сведена на урнатини од израелските офанзиви како одговор на нападите на Хамас од 7 октомври 2023 година, но не даде детали.

Израелските власти рекоа дека дале доволно предупредување до организациите за помош за новите барања за регистрација и дека околу 15% од невладините организации што работат во Газа не ги добиле своите дозволи обновени.

„Хуманитарните организации кои не ги исполнуваат барањата за безбедност и транспарентност ќе им бидат суспендирани лиценците“, соопшти министерството, додавајќи дека оние кои одбиле да достават список на нивните палестински вработени со цел да се исклучат какви било врски со тероризам добиле официјално известување дека нивните лиценци ќе бидат одземени од 1 јануари.

Претставници на невладини организации претходно изјавија дека новите барања се во спротивност со европското законодавство за заштита на податоците и би можеле да го загрозат нивниот персонал.

Во своето соопштение во вторник, израелското министерство тврди дека истрагата открила дека Лекари без граници вработиле две лица со врски со палестински милитантни групи: наводен снајперист со Хамас и член на Палестинскиот исламски џихад.

Лекари без граници изјавија дека никогаш свесно нема да вработат луѓе кои се вклучени во воени активности.

Во соопштението на министерството не се наведува дали лиценцата на Лекари без граници е одземена.

„Во однос на регистрацијата, Лекари без граници продолжуваат да се ангажираат и да дискутираат со израелските власти“, соопшти невладината организација. „Сè уште не сме добиле одлука за повторна регистрација“.