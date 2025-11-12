Израел уништил повеќе од 1.500 згради во областите на Газа кои останале под негова контрола откако започна прекинот на огнот со Хамас на 10 октомври, покажуваат сателитските снимки прегледани од Би-Би-Си Верифај.

Новите фотографии – од кои последната е направена на 8 ноември – покажуваат дека цели населби контролирани од Израелските одбранбени сили (IDF) се срамнети со земја за помалку од еден месец, очигледно преку уривање. Вистинскиот број на уништени згради може да биде значително поголем, а сателитските снимки од некои области не се достапни за проценка.

Некои експерти тврдат дека уривањето може да ги прекрши условите на прекинот на огнот постигнат со посредство на САД, Египет, Катар и Турција. Но, портпарол на ИДФ изјави за Би-Би-Си дека дејствува во согласност со рамката за прекин на огнот.

Мировниот план од 20 точки на американскиот претседател Доналд Трамп за Газа – основата за прекинот на огнот – наведува дека сите воени операции, вклучително и воздушното и артилериското бомбардирање, ќе бидат суспендирани. Оттогаш тој постојано изјавува дека војната е завршена.

Визуелната анализа на сателитските снимки од Би-Би-Си покажа дека уништувањето на зградите во Газа од страна на израелската војска продолжува во огромни размери. Користени се алгоритми за откривање на промени за да се анализираат радарски слики направени пред и по прекинот на огнот за да се истакнат промените, кои би можеле да укажуваат на уништување, а потоа се избројани видливо уништените згради.

Разгледни се уништените згради зад Жолтата линија – граница што се протега по должината на север, југ и исток од Газа. Според договорот за прекин на огнот од октомври, Израел се согласи да ги повлече своите сили на таа ознака, обележана со жолта линија на мапите објавени од ИДФ.

Многу од срушените згради не изгледаа оштетени пред да бидат уништени, на пример, во источен Кан Јунис, околу Абасан ал-Кабира. Тешко е да се биде убедлив од сателитска снимка направена одозгора, но овие згради немаа видливи оштетувања на нивната структура или знаци како блиски урнатини или промени во нивните контури. Имаше куќи со градини, дрвја и некои мали овоштарници.

Споредбата помеѓу сателитските снимки од оваа област направени на почетокот на војната во октомври 2023 година со снимки направени околу датумот на прекинот на огнот покажува мала промена кај многу згради.

Лана Халил живеела во Абасан ал-Кабира пред да биде раселена во блискиот ал-Маваси. Таа го опишала својот дом како рај и полн со фарми и зеленчук. Сега, како и многу други делови од Газа, областа е сведена на урнатини.

„Израелската војска не ни остави ништо, тие сè срушија“, рече таа. Халил додаде дека поранешните жители можеле да го слушнат уривањето на областа од шаторите во ал-Маваси.

Во друга област, во близина на ал-Бајук, источно од градот Рафа, сателитските снимки ја раскажуваат истата приказна. Бројни згради кои одозгора изгледале како да не се оштетени пред прекинот на огнот, оттогаш се уништени. Воздушните снимки од огромна експлозија објавени на почетокот на ноември покажуваат прашина што се крева од урнатините на населбата.