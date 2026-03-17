Израел вели дека го убиле шефот на иранската национална безбедност, Али Лариџани, во ноќните напади, тврдење кое, доколку се потврди, ќе го направи највисоката иранска личност што загинала во војната откако врховниот лидер Али Хамнеи беше убиен првиот ден. Министерот за одбрана на Израел, Израел Кац, изјави дека во посебен напад е убиен командантот на паравоените сили Басиџ, Голамреза Солејмани, заедно со други високи личности од Басиџ.

Иран сè уште не коментирал за ниту едно од тврдењата. Иранските државни медиуми објавија рачно напишана белешка од Лариџани во спомен на иранските морнари убиени во американски напад, чиј погреб се очекуваше во вторник, но Техеран немаше непосреден коментар за забелешките на Кац.

„Лариџани и командантот на Басиџ беа елиминирани преку ноќ и му се придружија на шефот на програмата за уништување, Хамнеи, и на сите елиминирани членови на оската на злото, во длабочините на пеколот“, рече денеска Кац.

Доколку се потврди, смртта би го направила Лариџани највисоката иранска личност убиена од Али Хамнеи на првиот ден од војната.

Лариџани се сметаше за едно од попрагматичните лица на иранскиот естаблишмент – кој помогна во водењето на нуклеарните преговори со западот – но таа слика подоцна се зацврсти. Неколку часа откако американските и израелските напади го убија Хамнеи, Лариџани испрати пркосна порака, предупредувајќи дека Иран ќе ги натера своите непријатели да„зажала“ за своите постапки и ветувајќи енергичен одговор.

Израелски функционер рече дека нападот врз Лариџани првично бил планиран за претходната ноќ, но бил одложен во последен момент.

Разузнавањата добиени во понеделникот попладне покажаа дека Лариџани требало да пристигне во еден од неколкуте станови што ги користел како скривалиште, рече функционерот. Тој наводно бил таму со својот син кога бил извршен нападот.

Кога веста дека бил цел почна да циркулира рано во вторник, а неговата судбина остана нејасна, друг висок израелски функционер рече дека „нема шанси да го преживее овој напад“.

Роден во Наџаф, Ирак, во 1958 година, студирал во Техеран и по исламската револуција се искачил во редовите на државата, служејќи како министер за култура, шеф на државната радиодифузија и, повеќе од една деценија, како претседател на парламентот.

Како главен нуклеарен преговарач, тој одигра клучна улога во обликувањето на ангажманот на Иран со светските сили, подоцна поддржувајќи го нуклеарниот договор од 2015 година.

Иако често се сметал за прагматичар во рамките на системот, неговиот став се зацврстил во последните месеци, бидејќи тензиите со Израел и САД ескалираа, а дипломатските напори се намалија. Повторно назначен во 2025 година за секретар на Врховниот совет за национална безбедност, тој се појави како централна фигура во военото раководство на Техеран.

САД понудија награда до 10 милиони долари за информации за високи ирански воени и разузнавачки функционери, вклучувајќи го и Лариџани, како дел од список од 10 личности поврзани со Корпусот на исламската револуционерна гарда.

Доколку се потврди смртта на Али Лариџани, бројот на високи ирански функционери убиени од Израел од почетокот на најновиот конфликт би се искачил на 10.

Меѓу нив се и пет други високи воени команданти, вклучувајќи го и Али Шамкани, близок советник на врховниот лидер.

Во последните часови, беа пријавени масовни експлозии во различни делови на Техеран и други градови низ земјата, вклучувајќи ги Ахваз, Исфахан и Шираз.