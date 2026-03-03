Израелските одбранбени сили (ИДФ) потврдија дека започнале напади врз иранскиот главен град Техеран, како и врз либанскиот главен град Бејрут.

„ИДФ моментално спроведува истовремени насочени напади врз воени цели во Техеран и Бејрут“, се вели во соопштението.

Портпаролот на ИДФ на арапски јазик, Авичај Адраи, рече дека е во тек бран обемни воздушни напади. Нападите доаѓаат околу еден час откако ИДФ издаде итно предупредување до луѓето во јужните предградија на Бејрут и во десетици села, повикувајќи ги да се евакуираат. ИДФ соопшти дека ги таргетира командните центри и складиштата што му припаѓаат на Хезболах.

Министерството за одбрана на Саудиска Арабија потврди дека амбасадата на САД во Ријад била нападната од два беспилотни летала, според првичните проценки. Во соопштението споделено до X, министерството рече дека ова резултирало со ограничен пожар и мала материјална штета на зградата. Мисијата на САД во Саудиска Арабија издаде известување за засолниште за Џеда, Ријад и Дахран и вели дека ќе ги ограничи непотребните патувања до сите воени објекти во регионот.

Иран лансираше ракети кон неколку области на Израел, предупредува израелската војска, откако испрати предупредувања низ целата земја за луѓето да се засолнат. Системите за противвоздушна одбрана функционираат за да ја пресретнат заканата, велат од Израелските одбранбени сили (ИДФ).

Американскиот Стејт департмент ги повика Американците во поголемиот дел од Блискиот Исток да заминат веднаш поради сериозни безбедносни ризици. Предупредувањето се однесува на граѓаните во Бахреин, Египет, Иран, Ирак, Израел, Западниот Брег, Газа, Јордан, Кувајт, Либан, Оман, Катар, Саудиска Арабија, Сирија, Обединетите Арапски Емирати и Јемен.